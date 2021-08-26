Зеленський вніс у Раду законопроєкт про встановлення ще одного державного вихідного в Україні

День Державності відзначатимуть у день заснування Хрещення України-Русі, 28 липня.

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді внести зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День Української Державності.

Відповідний законопроєкт внесений у парламент 25 серпня і визначений президентом як невідкладний.

Наразі документ перебуває на розгляді керівництва Ради.

Нагадаємо, указ про запровадження нового свята президент підписав під час відкриття параду до 30-ї річниці незалежності України.

День Державності будуть відзначати у день заснування Хрещення України-Русі, 28 липня.