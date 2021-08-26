Мінфін почав готувати законопроєкт про контроль за витратами населення
Мінфін почав готувати законопроєкт про контроль за витратами населення
Формула незалежності
Формула незалежності
Поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка
Поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка
Святослав Вакарчук уперше став батьком
Святослав Вакарчук уперше став батьком
Президентка Естонії зізналась, що радить не інвестувати в Україну
Президентка Естонії зізналась, що радить не інвестувати в Україну
30-ліття незалежності: Україна впевнено йде вперед
30-ліття незалежності: Україна впевнено йде вперед
П'ять президентів України про Незалежність
П'ять президентів України про Незалежність
«Рада-30»: «шифр» Зеленського і «не той» Великий Герб
«Рада-30»: «шифр» Зеленського і «не той» Великий Герб
Кучма: "У страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться Путін"
Кучма: "У страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться Путін"
ГоловнаПолітика

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про встановлення ще одного державного вихідного в Україні

День Державності відзначатимуть у день заснування Хрещення України-Русі, 28 липня.

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про встановлення ще одного державного вихідного в Україні
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді внести зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День Української Державності.

Відповідний законопроєкт внесений у парламент 25 серпня і визначений президентом як невідкладний.

Наразі документ перебуває на розгляді керівництва Ради.

Нагадаємо, указ про запровадження нового свята президент підписав під час відкриття параду до 30-ї річниці незалежності України.

День Державності будуть відзначати у день заснування Хрещення України-Русі, 28 липня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також