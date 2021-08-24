До участі залучили 36 парадних розрахунків сил безпеки і оборони та підрозділи збройних сил країн-партнерів.

У Києві відбувся парад до 30 річниця від Дня Незалежності України. До участі залучили 36 парадних розрахунків сил безпеки і оборони та підрозділи збройних сил країн-партнерів, більше 75 літальних апаратів та понад 400 одиниць озброєння і техніки.

Фото: Андрій Оленін

На Майдані Незалежності розташована ложа для поважних гостей. Є окрема ложа для військових. На святкування приїхало чимало іноземних гостей, зокрема президенти Литовської Республіки, Польщі, Латвійської Республіки, Вселенський Патріарх Варфоломій, повідомляє кореспондент LB.ua. Міністр закордонних справ Франції прибув спеціально для участі у святкових заходах з нагоди дня Незалежності.

На честь прибуття верховного головнокомандувача, президента України, вишикували почесну варту. Після привітання президент рушив до ложі почесних гостей, де зібралися представники української влади та іноземні гості. Захід почався з урочистої церемонії підняття Державного Прапора. Право підняти прапор надано найкращим службовцям почесної варти.

Оновлення 12:11. Над містом пролітає авіація країн-партнерів: Словацької Республіки та Польщі. Група винищувачів МіГ-29 Повітряних сил Великобританії завершили парад.

Фото: Андрій Оленін

Оновлення 11:50. Хрещатиком пройшла найновітніша військова техніка.

Оновлення 11:42. Тим часом в Одесі проходив парад на воді з українськими кораблями та кораблями НАТО.

Фото: cкрін трансляції

Фото: cкрін

Фото: cкрін

Оновлення 11:32. Над Хрещатиком пролітала авіація: літаки та вертольоти ЗСУ, ДСНС, поліції, НГУ, Держприкордонслужби та ДП "Антонов". За штурвалами - випускники харківського університету Повітряних сил.

Це військові "літаючі танки", вертольоти Мі-8, Мі-24, Мі-14, H-145, французькі вертольоти ДСНС і Нацгвардії, патрульні літаки Diamond DA-42, Ан-26, пожежний Ан-32П, Ан-72, Іл-76 та винищувачі Су-27, броньовані штурмовики Су-25, Су-24М, винищувачі Су-27, Ан-70, який побив шість світових рекордів, завершила прольот легендарна "Мрія" – найбільший та наймогутніший літак у світі. Він має 240 світових рекордів.

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Оновлення 11:05. Почався урочистий парад військ, першими пішли найкращі військові сил безпеки і оборони. Після них крокували ветерани війни на сході України, які пройшли всі гарячі точки.

Вперше участь у параді взяли кінологічні підрозділи ЗСУ.

Крокували також прикордонники, серед них четверо Героїв України. Також крокували курсанти академії ім. Богдана Хмельницького.

У параді взяли участь іноземні війська, зокрема Данії, Естонії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Словацької Республіки, Фінляндії, Чехії, США, Швеції.

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Оновлення 11:02. Відбулася трансляція патріотичного ролику, основною думкою якого є те, що майбутнє кожного народу визначає код ДНК.

У відео згадали історію становлення української держави від часів Київської Русі-України. Згадали про княгину Ольгу та її сина Святослава, який добився миру з Візантією.

Згадали про козаків та Роксолану, Богдана Хмельницького – першого гетьмана, про створення першої у світі конституції Пилипа Орлика, про Григорія Сковороду, Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Миколу Гоголя, Лесю Українку, Михайла Грушевського, героїв битви під Крутами, заснування власної академії наук та Володимира Вернадського, іміграцію Ігоря Сікорського через "червоний терор", страшний рік початку голоду 1932, Другу світову, післявоєнне відновлення, приєднання Криму, репресії проти дисидентів, зокрема Василя Стуса, Чорнобильську катастрофу, Революцію на граніті, вихід зі складу Радянського союзу, ухвалення Акту проголошення Незалежності, 9 золотих емдалей на першій Олімпіаді української збірної в Атланті, перший політ українця в Космос, Помаранчеву революцію, Революцію Гідності, початок війни з Росією.

Героїня ролику – маленька дівчинка, яка проходила поруч з кожним із історичних героєв сюжету – вибігла на Хрещатик і подарувала квіти військовому. Ролик зустріли оплесками. Президент Зеленський не зміг стримати сльози.

Оновлення 10:50. Після нагородження державними відзнаками президент вшанував хвилиною мовчання загиблих захисників України.

"Це наші захисники України, нашої незалежності. Герої, які віддали за неї своє життя", - зазначив президент.

Оновлення 10:32. Володимир Зеленський проголосив вітальну промову, в ході якої пообіцяв зайнятися поверненням поховань видатних українців та культурних цінностей з-за кордону. Також він впровадив нове свято – День державності.

Після цього президент вручив державні нагороди.

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Серед учасників параду – ветерани війни на сході України.

Фото: Андрій Оленін

За пів години до початку параду урочисті колони військових вишукувались по вулиці Хрещатик. У той час на Майдані Незалежності, де розташовано ТЦ "Глобус", зібралися актори, одягнуті у костюми, що представляють сторінки історії України різних епох: від Київської Русі і козацтва до сучасної епохи. Це саме ті радянські декорації, які прибрали з вулиці Небесної Сотні.

Фото: Андрій Оленін

На парад прийшли подивитися тисячі українців. Вони заповнили пішохідні тротуари на вулиці Хрещатик.

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: скрін

Парад мав три репетиції – 18, 20 і 22 серпня. Моряки сектору безпеки і оборони держави тренувалися на Дніпрі 18 серпня.