Поліція назвала попередню причину пожежі у Броварах

У поліції Київської області назвали попередню причину пожежі у житловому будинку у Броварах.

Причиною займання могла стати несправність електропроводки.

Жертв і пострадалих немає, мешканців будинку було евакуйовано.

Поліцейські встановлюють усі обставини події та забезпечують охорону публічного порядку біля будівлі.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Водночас міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що постраждалим надали тимчасове житло, їх забезпечили продуктами харчування, медикаментами та речами першої необхідності.

Будинок вже оточено, він весь час перебуватиме під охороною поліції та охоронної фірми.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Нагадаємо, ввечері 20 серпня сталося загорання однієї з квартир на 5-му поверсі і даху житлового будинку в місті Бровари.