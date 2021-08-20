Венедіктова повідомила про завершення слідства проти Медведчука і Козака
Венедіктова повідомила про завершення слідства проти Медведчука і Козака
Одна з країн відмовилася брати участь у "Кримській платформі" під тиском Росії, - Данілов
Одна з країн відмовилася брати участь у "Кримській платформі" під тиском Росії, - Данілов
Кличка викликали на засідання РНБО, але він не піде
Кличка викликали на засідання РНБО, але він не піде
Ігор Гордійчук: «Вороги хочуть, аби ми вмерли. Посередині не буде. Тут або перемога, або капітуляція»
Ігор Гордійчук: «Вороги хочуть, аби ми вмерли. Посередині не буде. Тут або перемога, або капітуляція»
Голова Мінцифри розповів, як отримати ковід-сертифікат у "Дії"
Голова Мінцифри розповів, як отримати ковід-сертифікат у "Дії"
РНБО ввела санкції проти нардепа Деркача, Шарія, Гужви та його видання "Страна"
РНБО ввела санкції проти нардепа Деркача, Шарія, Гужви та його видання "Страна"
70-метровий флагшток впав під час встановлення в Херсоні
70-метровий флагшток впав під час встановлення в Херсоні
Путін у розмові з Макроном заявив про "деструктивні дії Києва"
Путін у розмові з Макроном заявив про "деструктивні дії Києва"
У Києві знесли історичну садибу Барбана (оновлено)
У Києві знесли історичну садибу Барбана (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

В Харкові горіла адміністративна будівля залізничного вокзалу

Площа пожежі склала близько 250 кв.м.

Фото з місця події
Фото: www.facebook.com/MNSKHARKIV
Фото з місця події

У Харкові сталася пожежа в одноповерховій адміністративній будівлі залізничного вокзалу. Наразі займання локалізоване, жертв та постраждалих немає.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області.

“20 серпня о 20:05 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, що сталася в адміністративній будівлі залізничного вокзалу "Левада" за адресою: м. Харків, пров. Мовчанівський, 6а. До місця події прибуло 6 відділень ДСНС. Площа пожежі склала близько 250 кв.м., горіли дерев'яні конструкції даху”, - йдеться у повідомленні.

До гасіння пожежі було залучено пожежний потяг.

Близько 21 години пожежу було локалізовано. Наразі триває її ліквідація. 

Нагадаємо, 4 серпня у Києві спалахнула пожежа на складі, вогонь охопив 1200 кв. м.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також