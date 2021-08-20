У Харкові сталася пожежа в одноповерховій адміністративній будівлі залізничного вокзалу. Наразі займання локалізоване, жертв та постраждалих немає.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області.
“20 серпня о 20:05 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, що сталася в адміністративній будівлі залізничного вокзалу "Левада" за адресою: м. Харків, пров. Мовчанівський, 6а. До місця події прибуло 6 відділень ДСНС. Площа пожежі склала близько 250 кв.м., горіли дерев'яні конструкції даху”, - йдеться у повідомленні.
До гасіння пожежі було залучено пожежний потяг.
Близько 21 години пожежу було локалізовано. Наразі триває її ліквідація.
Нагадаємо, 4 серпня у Києві спалахнула пожежа на складі, вогонь охопив 1200 кв. м.