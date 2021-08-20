Фото: www.facebook.com/MNSKHARKIV Фото з місця події

У Харкові сталася пожежа в одноповерховій адміністративній будівлі залізничного вокзалу. Наразі займання локалізоване, жертв та постраждалих немає.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області.

“20 серпня о 20:05 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, що сталася в адміністративній будівлі залізничного вокзалу "Левада" за адресою: м. Харків, пров. Мовчанівський, 6а. До місця події прибуло 6 відділень ДСНС. Площа пожежі склала близько 250 кв.м., горіли дерев'яні конструкції даху”, - йдеться у повідомленні.

До гасіння пожежі було залучено пожежний потяг.

Близько 21 години пожежу було локалізовано. Наразі триває її ліквідація.

Нагадаємо, 4 серпня у Києві спалахнула пожежа на складі, вогонь охопив 1200 кв. м.