За тиждень правоохоронці провели більше 100 обшуків у справах, пов'язаних з розкраданнями в Києві

За тиждень правоохоронні органи провели близько 100 обшуків у справах, пов'язаних із підозрами у заволодінні та розтраті бюджетних коштів Києва.

За результатами слідчих дій вручили підозри 23 особам, зокрема 11 посадовцям комунальних підприємств, двом керівникам управлінь райдержадміністрацій та 10 керівникам підрядних організацій. Про це заявили в Київській міській прокуратурі.

"Загальна сума збитків, завдана діями вказаних посадовців, що підтверджена експертними дослідженнями, становить близько 70 млн гривень. Багатомільйонні розкрадання та зловживання мають місце майже у всіх сферах комунального господарства: капітального будівництва, організації дорожнього руху, освіти та спорту, ЖКГ, земельних ресурсів", – заявили в прокуратурі.

16 серпня повідомили про підозру першому заступнику керівника КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" і керівнику генпідрядної організації в справі про заволодіння коштами, виділеними на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.

Ще 16 серпня повідомили про підозру керівнику підрядної організації у привласненні 450 000 грн в справі про розкрадання коштів, виділених на закупівлю шкільних меблів для шкіл Печерського району столиці.

Також підозри отримали чотири особи в межах розслідування розкрадання коштів, виділених на ремонт Консультативно-діагностичного центру у Києві. Це троє підрядних компаній та підприємець, який здійснював технагляд на цьому об’єкті.

Крім того, 16 серпня повідомлено про підозру начальнику КП ШЕУ Деснянського району м. Києва у розтраті бюджетних коштів під час виконання робіт з ремонту підземних переходів. 17 серпня в межах розслідування провадження щодо розкрадання коштів, виділених на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій, повідомлено про підозру начальнику управління ЖКГ, підряднику та інженеру технагляду.

17 серпня повідомили про підозру начальнику управління освіти Святошинської РДА, який, згідно з даними слідства. знаючи про те, що внесені підрядником відомості щодо обсягів проведених робіт є завищеними, підписав документи про перерахування підрядній організації майже 2 млн гривень з міського бюджету. 18 серпня Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру керівнику комунального підприємства "Солом’янка-Сервіс", директору підрядної організації та інженеру технагляду за фактом розтрати та привласнення коштів місцевого бюджету, виділених на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи. 19 серпня підозру отримав заступник директора комунального підприємства "Спортивний комплекс" за фактом службової недбалості, що полягала у безпідставному витрачанні коштів міського бюджету у сумі понад 6,9 млн. гривень.

19 серпня провели обшуки в справі про розкрадання обшукали департамент будівництва і житлового забезпечення КМДА, КП "Спецжитлофонд" і "Житлоінвест-УКБ". 19 серпня повідомили про підозру колишньому заступнику директора КП "Київський інститут земельних відносин" за ч. 2 ст. 367 КК України та директору приватного товариства за ч. 5 ст. 191 КК України. 20 серпня повідомлено про підозру директору комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху" за ч. 2 ст. 367 КК України, та директору підрядної організації за ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними слідства, протягом 2019 року між КП та підрядник уклали низку договорів підряду щодо будівництва світлофорних об’єктів на території міста Києва на загальну суму 20,3 млн. гривень. "У той же час, слідством встановлено, що підрядником роботи виконано не у повному обсязі та завищеною вартістю, а грошові кошти, отримані від комунального підприємства у сумі понад 15 млн гривень, були перераховані на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності", – заявили в прокуратурі. Нагадаємо, що масові обшуки в комунальних структурах почалися ще в травні. Столична влада пов'язує це з політичним тиском.

У КМДА також заявили, що прокуратура маніпулювала інформацію.

Сьогодні Віталія Кличка запросили на засідання РНБО. На початку цього тижня з'явилася інформація, що на засіданні РНБО буде розглядатися питання зміщення Кличка з посади голови КМДА. Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна у своєму телеграм-каналі писала, що вже у п'ятницю столиця може отримати нового очільника адміністрації. ЗМІ з посиланням на джерела навіть називали імена двох ймовірних кандидатів – голови Держаудитслужби Геннадія Пліса та міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Однак обидва інформацію про це спростували.