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У Києві презентували онлайн-проєкт із тестування рівня володіння українською мовою

На порталі кожен охочий може опанувати українську мову і моніторити свій прогрес.

У Києві презентували онлайн-проєкт із тестування рівня володіння українською мовою
Фото: Макс Требухов

У Києві презентували національний онлайн-проект із вивчення та тестування рівня володіння українською мовою, приурочений до 30-річчя Незалежності України.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас уже існує платформа вивчення української мови. І нам важливо в міністерстві підтримувати можливості для безкоштовного навчання та складання тестів українською мовою", - сказав міністр.

Виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав повідомила, що протестувати свій рівень володіння українською мовою можна на порталі www.moyamova.in.ua.

На ньому кожен охочий може опанувати українську мову, обравши зручний для нього спосіб навчання, і постійно моніторити свій прогрес, тестуючи свій рівень.

За словами Богуслав, асоціація підпише меморандум із Національним агентством зі стандартів державної мови, за яким тестування на цьому порталі буде рекомендовано для підготовки до тестування на рівень володіння державною мовою.

Нагадаємо, іспити на рівень знання української мови для державних службовців та охочих здобути громадянство розпочалися в Україні 19 липня. Х того часу до 6 серпня іспит склали 4766 людей.

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