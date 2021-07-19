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Під час першого іспиту на рівень володіння державною мовою стався технічний збій

Іспитові сесії триватимуть два тижні.

Під час першого іспиту на рівень володіння державною мовою стався технічний збій
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Могилянка чекає на тебе

Під час першої сесії іспиту на рівень володіння державною мовою стався технічний збій.

Про це повідомляє пресслужба Національної комісії зі стандартів державної мови

"Національна комісія зі стандартів державної мови інформує, що сьогодні вранці в системі іспитування стався технічний збій. Причини збою наразі з’ясовують. Усі претенденти, які в цей час перебували в системі, отримають додатковий час для завершення складання іспиту", - йдеться у повідомленні.

В Нацкомісії зауважили, що технічний збій не вплине на розклад наступних іспитових сесій.

Як повідомляли, 16 липня в Україні стартувала реєстрація чиновників на іспит з державної мови. Іспити мали розпочатися вранці 19 липня. Далі впродовж перших двох тижнів щодня у будні відбуватимуться три іспитові сесії: з 9:30 до 11:30, з 12:30 до 14:30 і з 15:30 до 17:30. Це пов’язано з тим, що багато людей іде на конкурси на різні посади.

Іспитові майданчики облаштовані у Києві, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Миколаєві, Рубіжному.

Для перевірки робіт і встановлення рівня володіння мовою комісія має 15 календарних днів.

Закон № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року. Дія закону не поширюється на особисте життя.

Відповідно до закону, володіти державною мовою і застосовувати закон під час виконання службових обов'язків зобов'язані президент, голова Верховної Ради і його заступники, прем'єр-міністр, всі члени уряду, керівники державних установ, підприємств і відомств, державні службовці та чиновники всіх рангів, керівники і особовий склад Нацполіції, судді, адвокати та нотаріуси, керівники навчальних закладів, педагоги і медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я.

У той самий час передбачається, що володіння українською стане обов'язковим для осіб, які мають намір отримати громадянство України. Для цього необхідно буде скласти іспит на рівень володіння державною мовою.

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