Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський під час робочого візиту в Грузію з'їздив на лінію розмежування з окупованою Абхазією.

Як повідомляється на сайті президента України, він побував на Інгурському мосту, який є єдиним пунктом пропуску в цьому регіоні, та на спостережному пункті Абастумані.

"В Абхазії нарощується військова присутність РФ, порушуються права громадян", – сказав Зеленський під час поїздки.

Фото: president.gov.ua

Зеленський також поспілкувався з представниками Моніторингової місії Євросоюзу у Грузії.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Президент України заявив, що Україна та Грузія є дружніми державами та стратегічними партнерами, які обопільно підтримують територіальну цілісність та суверенітет одна одної, тож спільно працюватимуть задля деокупації своїх територій та реалізації прагнень.

Нагадаємо, територія Абхазії і Цхінвальського регіону (Південна Осетія) офіційно були оголошені в Грузії окупованими після військових дій між Росією та Грузією в серпні 2008 року. Тоді РФ визнала "незалежність" цих грузинських регіонів і перекинула туди додаткові війська й озброєння. Інші держави, крім Венесуели, Нікарагуа, Науру і Сирії, "незалежності" цих регіонів не визнають.