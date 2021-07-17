Зеленський у пості про MH17 "забув" про Росію. В ОП це пояснили специфікою соцмереж

У річницю катастрофи рейсу MH17 на сторінках президента України у Twitter та Facebook з’явилися дописи, у яких не згадується, що літак малайзійських авіаліній був збитий ракетою російського зенітного комплексу. У пресслужбі президента пояснили, що соцмережі мають певні обмеження, тому не є головним інструментом комунікації. І порадили користуватися інформацією на сайті Офісу президента.

Про це пресслужба Офісу президента повідомила у коментарі “Українській правді”.

"Основним каналом комунікації із суспільством, головним майданчиком для офіційних повідомлень був і залишається сайт Офісу президента. Пости у різних соціальних мережах є додатковими інструментами комунікації із користувачами цих мереж. Крім того, відомий факт, що різні соціальні мережі мають свою специфіку, певний формат постів, деякі навіть обмежують кількість знаків у повідомленні", - наголосили в пресслужбі глави держави.

У пресслужбі президента порадили для висвітлення діяльності, позиції або реакції Зеленського користуватися всіма джерелами, але в першу чергу – офіційними повідомленнями на сайті ОП і саме це "свідчитиме про всебічне і ґрунтовне висвітлення теми".

Раніше сьогодні на сторінках голови держави у Twitter та Facebook з’явилися дописи, присвячені річниці катастрофи рейсу MH-17.

“Сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який пам‘ятатиме увесь світ. 298 загиблих рейсу MH17. Неможливо повірити, що це сталося в сучасному світі. “Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність – неминуча!”, - написав Зеленський у Твіттері.

Сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який пам‘ятатиме увесь світ. 298 загиблих рейсу #MH17. Неможливо повірити, що це сталося в сучасному світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність – неминуча! pic.twitter.com/jmmgjnckcG — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 17, 2021

Водночас на офіційній сторінці президента України у повідомленні про трагедію MH17 наголошується, що міжнародна спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО Збройних сил РФ, дислокованій в Курську.