Зеленський не відвідає США у липні, – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський відвідає США не у липні, а у серпні.

Про це пише Дзеркало тижня з посиланням на свої джерела.

“Ще після першого телефонного спілкування глави ОПУ Андрія Єрмака з заступником держсекретаря Вікторією Нуланд в червні сторони тричі узгоджували тексти своїх повідомлень", – зазначає видання.

Під час цих погоджень, за словами джерел, американська сторона викреслила слово “липневий” з українського повідомлення, в якому говорилося, що Єрмак і Нуланд обговорювали майбутній візит президента України в США.

“Нині, за нашою інформацією, Вашингтон пропонує Києву провести цей візит в кінці серпня (але до Дня Незалежності України), що викликає крайнє незадоволення української сторони”, – додає Дзеркало тижня.

Нагадаємо, телефонна розмова Байдена і Зеленського відбулася 7 червня. Джозеф Байден заявив президенту Зеленському, що чекає можливості прийняти його в Білому домі у Вашингтоні цього літа.

Зеленський водночас уточнив, що зустріч має відбутися у липні.

Раніше, за інформацією американських ЗМІ, Білий дім розглядав можливість запросити Зеленського у Вашингтон напередодні його саміту з президентом Росії Володимиром Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво НАК "Нафтогаз".