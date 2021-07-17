Зеленський про трагедію MH17: відповідальність – неминуча

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив заяву з нагоди сьомих роковин збиття літака Малайзійських авіаліній MH17.

“Сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який пам‘ятатиме увесь світ. 298 загиблих рейсу MH17. Неможливо повірити, що це сталося в сучасному світі”, – написав він у Твіттері.

“Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність – неминуча!”, – додав Зеленський.

Сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який пам‘ятатиме увесь світ. 298 загиблих рейсу #MH17. Неможливо повірити, що це сталося в сучасному світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність – неминуча! pic.twitter.com/jmmgjnckcG — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 17, 2021

Нагадаємо, у роковини трагедії Міністри закордонних справ Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України, держави яких складають об’єднану слідчу групу, виступили зі спільною заявою.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі, хто був на борту, 298 осіб, загинули.

Розслідування причин катастрофи вела спільна слідча група (JIT, ССГ), в яку входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими літак був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а пізніше оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених в причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Зараз їх заочно судять. Пулатов - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака. Україна очікує, що суд може тривати декілька років.

Окрім того, уряд Нідерландів ухвалив рішення подати до Європейського суду з прав людини позов проти Росії за її роль у збитті літака.

7 червня у Нідерландах почалися основні слухання у справі чотирьох головних підозрюваних у справі про збиття малайзійського "Боїнга". У їх межах оприлюднили кілька нових записів перехоплень командирів так званої "ДНР", на яких вони детально обговорюють перевезення зенітно-ракетної установки "Бук" по підконтрольній проросійським силам території у день, коли збили літак.