​​Єпископи США виступили проти державного фінансування абортів

Комітети єпископату США з питань релігійної свободи та з питань діяльності на захист життя виступили на захист законодавчих поправок, які обмежують фінансування абортів.

Про це повідомляє "Ватикан News".

Єпископи вважають, що аборт призводить до фізичних страждань та емоційного руйнування жінки і не є медичною допомогою, тому не має фінансуватися коштами платників податків, окрім випадків зґвалтування, інцесту або ризику для життя матері.

Відповідна заява за підписом кардинала Тімоті Долана та архиєпископа Джозефа Науманна була поширена в контексті розгляду в парламенті законопроєкту, що стосується асигнувань, пов’язаних із працею, охороною здоров’я, соціальними послугами та освітою.

"Аборт не є охороною здоров’я, ані соціальною послугою", - вважають єпископи.

Вищезгаданий законопроєкт виключає дві поправки, що стосуються державного фінансування абортів: поправку Гайда, прийняту 46 років тому, що забороняє використовувати кошти платників податків на фінансування абортів (окрім випадків зґвалтування, інцесту чи загрози для життя матері); та поправку Велдона, що забороняє дискримінувати фізичних осіб та інституції, які відмовляються здійснювати, оплачувати чи покривати видатки на аборт.

На думку єпископів, усунення цих поправок змусить платників податків оплачувати добровільне переривання вагітності і змусить працівників охорони здоров’я радити та здійснювати аборти всупереч своїм переконанням, а працедавців і страхові компанії - оплачувати та покривати аборти.

У цьому світлі єпископи закликають парламентарів "змінити курс" - відновити поправки Гайда та Велдона, які, на їхню думку, "врятували мільйони життів та захистили право на спротив сумління". Вони також закликають громадян підписати відповідну онлайн-петицію.

Нагадаємо, наприкінці червня держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся у Ватикані з Папою Римським Франциском на тлі рішення американських єпископів про можливість заборони на причащання католицьким політикам, які підтримують право жінок на аборти. Це стосується і президента США Джо Байдена. Єпископи вирішили створити документ, який забороняв би причастя для політичних діячів, які підтримують законодавче право на аборт. Байден, як відомо, є другим президентом США католицького віросповідання.

У травні 2019 року американський штат Алабама вирішив повністю заборонити аборти.