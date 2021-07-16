Лукашенко дозволив військовим розганяти протести

Залучення армії до боротьби з протестами тепер закріплено законодавчо.

Олександр Лукашенко вніс зміни у закон Білорусі "Про надзвичайний стан". Тепер, крім стихійних лих і катастроф, туди внесені масові заворушення і спроби захоплення влади. У придушенні заворушень зможе брати участь армія.

Про це повідомляє пресслужба президента Білорусі.

Відповідно до Конституції і цього закону підставою для введення надзвичайного стану (крім стихійних лих і катастроф) є наявність масових заворушень. Однак раніше не було визначено, що саме вважається заворушеннями.

У підписаному законі конкретизується, що до заворушень відносяться спроби насильницької зміни конституційного ладу, захоплення або присвоєння влади, збройний заколот, масові заворушення, міжнаціональні та міжконфесійні конфлікти, що супроводжуються насильницькими діями, що створюють безпосередню загрозу життю і безпеці громадян.

"Ця норма розроблена з урахуванням досвіду реагування на заворушення в 2020 році (маються на увазі протести, які відбулися в країні після президентських виборів, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Новим законом також уточнюється перелік можливих надзвичайних заходів і тимчасових обмежень, що застосовуються при запровадженні надзвичайного стану.

Так, перелік можливих надзвичайних заходів і тимчасових обмежень доповнюється призупиненням випуску і розповсюдження продукції ЗМІ (включаючи іноземні), встановленням особливого порядку акредитації журналістів, обмеженням доступу до інтернет-ресурсів і мережевих видань.

Також законом розширюється коло силових органів, які залучатимуться до забезпечення режиму надзвичайного стану, за рахунок включення їх до числа воєнізованих організацій. Йдеться про сили і засоби МНС, Слідчого комітету, Державного комітету судових експертиз та департаменту фінансових розслідувань.

Разом із тим в законі вказується, що збройні сили Білорусі, з урахуванням отриманого практичного досвіду, наділяються додатковими завданнями. Серед цих завдань боротьба з тероризмом, охорона громадської безпеки, припинення масових заворушень, забезпечення безпеки осіб, які охороняються, і об'єктів, що охороняються. У повідомленні наголошується, що ці завдання закріплюються в законі "Про Збройні сили Республіки Білорусь". Таким чином, залучення військових до боротьби з протестами тепер закріплено законодавчо.

Нагадаємо, 24 травня Лукашенко підписав три закони, які обмежують свободу преси та масових заходів у Білорусі. Тепер держава може без суду закривати ЗМІ та відключати засоби зв'язку.