Guardian оприлюднила секретний звіт про підтримку Росією "психічно неврівноваженого" Трампа

У звіті говориться, що Трамп - "найбільш перспективний кандидат" з точки зору Кремля.

Прес-конференція Путіна та Трампа після двох годин перемовин без «зайвих очей»

Президент Росії Володимир Путін особисто санкціонував шпигунську операцію з підтримки “психічно неврівноваженого” Дональда Трампа на президентських виборах в США в 2016 році. Рішення було ухвалене на закритому засіданні Ради національної безпеки Росії 22 січня 2016 року.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що на засідання були винесені конфіденційні пропозиції, підготовлені аналітичною службою президента у відповідь на санкції США проти Москви.

Автором, ймовірно, є Володимир Симоненко - високопоставлений чиновник, який очолює експертний відділ Кремля.

На засіданні, ймовірно, були присутні президент Росії, керівники розвідувальних відомств і ключові міністри.

Зазначається, що в секретному указі, підписаному Путіним за підсумками наради, трьом російським розвідувальним агентствам було доручено знайти практичні способи підтримати Трампа.

На той момент Трамп був лідером в гонці за висунення кандидатур від Республіканської партії.

У звіті говориться, що Трамп - "найбільш перспективний кандидат" з точки зору Кремля. У документі наводиться психологічна характеристика Трампа, яка характеризує його як "імпульсивну, психічно нестабільну і неврівноважену людину, яка страждає від комплексу меншовартості".

У документі також вказується, що Кремль має компромат, або потенційний компромат на Трампа, зібраний за часів його минулих "неофіційних візитів на територію Росії".

"Абсолютно необхідно використовувати всю можливу силу, щоб полегшити обрання його [Трампа] на пост президента США", - йдеться в документі.

Згідно з прогнозом росіян, перемога Трампа "безумовно призведе до дестабілізації соціально-політичної системи США" і змусить вирватися назовні приховане невдоволення.

Наводяться різні заходи, які Кремль може ухвалити у відповідь на те, що він вважає ворожими діями Вашингтона. У документі наводяться кілька слабких місць США. До них відносяться "політична прірва між лівими і правими, що поглиблюється", "медіа-інформаційний" простір США і настрої проти істеблішменту при президенті Бараку Обамі.

У документі є також параграфи про те, як Росія може запустити в американське громадське життя "медіа-віруси", які можуть самовідновлюватися. У ньому говориться, що це змінить масову свідомість, особливо в певних групах.

Газета стверджує, що Москва виграє найбільше від перемоги республіканців. У звіті говориться, що це може призвести до "соціального вибуху", який, зісвого боку, послабить президента США. Він підкреслює, що перемога Трампа принесе Москві міжнародну вигоду. При цьому Путін зможе таємно домінувати на будь-яких двосторонніх переговорах між США і Росією, зруйнувати переговорну позицію Білого дому і реалізувати сміливі зовнішньополітичні ініціативи від імені Росії.

The Guardian показала документи незалежним експертам, які заявили, що вони виглядають справжніми. Зазначається, що загальний тон і натиск відповідають кремлівському мисленню в сфері безпеки.

Видання звернулося за коментарями до представників Трампа і в адміністрацію Путіна. Речниця Трампа Ліз Харрінгтон від імені експрезидента назвала оприлюднену інформацію "фейковий новинами".

Речник Путіна Дмитро Пєсков назвав інформацію про спецоперацію "великим кримінальним чтивом".