Найвища судова інстанція ЄС підтвердила обмеження на використання "Газпромом" газопроводу OPAL

Європейський суд у Люксембурзі відхилив апеляцію Німеччини на судове рішення 2019 року, яке обмежило можливості "Газпрому" на використання газопроводу OPAL, наземної гілки "Північного потоку".

Про це повідомляє Reuters.

Газопровід OPAL з'єднує перший "Північний потік" з газотранспортною системою Центральної і Західної Європи. Спочатку "Газпром" міг використовувати тільки 50% потужностей OPAL, але у жовтні 2016 року Європейська комісія дозволила "Газпрому" брати участь в аукціонах на прокачування цією трубою, тобто отримати доступ ще приблизно до 20-30% потужностей OPAL.

Польща оскаржила рішення розширити доступ "Газпрому" до OPAL в суді ЄС, і у 2019 році він скасував рішення Єврокомісії. Польща наполягала, що збільшення здатності газопроводу OPAL російським "Газпромом" зробить Євросоюз більш залежним від російських поставок газу та створить загрозу енергетичній безпеці. Суд погодився з цим аргументом і встановив, що рішення Єврокомісії було ухвалене з порушенням принципу енергетичної солідарності.

Німеччина оскаржила рішення суду ЄС в Люксембургу, але Європейський суд відхилив апеляцію.

Нагадаємо, що станом на літо 2021 року Росія майже добудувала новий газопровід "Північний потік - 2", який з лишком компенсує обмеження на постачання газу "Північним потоком".