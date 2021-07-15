На Донбасі загинув 38-річний військовий з Нікополя, ще шістьох бійців поранено (оновлено)
На Донбасі загинув 38-річний військовий з Нікополя, ще шістьох бійців поранено (оновлено)
Кабмін призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ
Кабмін призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ
Верховний Суд скасував указ Зеленського про звільнення Тупицького (оновлено)
Верховний Суд скасував указ Зеленського про звільнення Тупицького (оновлено)
Поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників мітингу ветеранів-силовиків під Радою
Поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників мітингу ветеранів-силовиків під Радою
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Під Одесою святкували весілля зі стріляниною з автоматів (оновлено)
Під Одесою святкували весілля зі стріляниною з автоматів (оновлено)
Верховна Рада відправила Авакова у відставку
Верховна Рада відправила Авакова у відставку
На Харківщині зіпсували понад 9 тис. доз вакцини Pfizer
На Харківщині зіпсували понад 9 тис. доз вакцини Pfizer
Хворі почекають. Парламент відмовився легалізувати медичний канабіс
Хворі почекають. Парламент відмовився легалізувати медичний канабіс
ГоловнаСвіт

Найвища судова інстанція ЄС підтвердила обмеження на використання "Газпромом" газопроводу OPAL

Рішення Єврокомісії дозволяло Росії збільшити прокачку газу в обхід України.

Найвища судова інстанція ЄС підтвердила обмеження на використання "Газпромом" газопроводу OPAL
Фото: wikipedia.org

Європейський суд у Люксембурзі відхилив апеляцію Німеччини на судове рішення 2019 року, яке обмежило можливості "Газпрому" на використання газопроводу OPAL, наземної гілки "Північного потоку".

Про це повідомляє Reuters.

Газопровід OPAL з'єднує перший "Північний потік" з газотранспортною системою Центральної і Західної Європи. Спочатку "Газпром" міг використовувати тільки 50% потужностей OPAL, але у жовтні 2016 року Європейська комісія дозволила "Газпрому" брати участь в аукціонах на прокачування цією трубою, тобто отримати доступ ще приблизно до 20-30% потужностей OPAL.

Польща оскаржила рішення розширити доступ "Газпрому" до OPAL в суді ЄС, і у 2019 році він скасував рішення Єврокомісії. Польща наполягала, що збільшення здатності газопроводу OPAL російським "Газпромом" зробить Євросоюз більш залежним від російських поставок газу та створить загрозу енергетичній безпеці. Суд погодився з цим аргументом і встановив, що рішення Єврокомісії було ухвалене з порушенням принципу енергетичної солідарності.

Німеччина оскаржила рішення суду ЄС в Люксембургу, але Європейський суд відхилив апеляцію.

Нагадаємо, що станом на літо 2021 року Росія майже добудувала новий газопровід "Північний потік - 2", який з лишком компенсує обмеження на постачання газу "Північним потоком".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також