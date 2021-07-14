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Кожна країна ЄС прийматиме окреме рішення про в’їзд українців, - Кулеба

Рішення Європейського союзу є рекомендацією.

Кожна країна ЄС прийматиме окреме рішення про в’їзд українців, - Кулеба
Дмитро Кулеба
Фото: aa.com.tr

Після рекомендацій Євросоюзу відкрити зовнішні кордони для туристів з України кожна країна-учасниця буде приймати своє окреме рішення. Також будуть визначені умови в'їзду українців на територію країн ЄС.

Про це на засіданні Кабміну заявив міністр Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна.

На засіданні прем'єр Денис Шмигаль підтвердив, що ЄС включив Україну до так званого "зеленого списку" і рекомендує скасувати обмеження на поїздки для українців.

"Кінцеве рішення за країнами-учасницями, але фактично ЄС дав "зелене світло", щоб українці могли безперешкодно їздити в Європу. Це відновлення повноцінної дії безвізу", - зазначив він.

Дмитро Кулеба, у свою чергу, підкреслив, що це тільки перший крок.

"Рішення Європейського союзу є рекомендацією. Тепер кожна країна-учасниця ЄС розглядатиме питання про включення України до свого національного "зеленого списку" і про визначення умов в'їзду на їх територію", - сказав міністр.

Він додав, що вже доручив посольствам активно працювати з європейськими партнерами, щоб Україну включили до національних "зелених списків" і щоб умови в'їзду були максимально спрощеними.

"Звертаю увагу на одну деталь, що коли кожна країна буде приймати таке рішення, вона буде керуватися не тільки показниками в Україні, а й своїми власними епідемічними показниками", - зазначив Кулеба.

Сьогодні стало відомо, що ЄС планує включити Україну до списку країн, для яких скасовано обмеження на поїздки. Офіційне рішення наразі не оприлюднене.

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