Силовики у Білорусі затримали голову Правозахисного центру "Вясна"

Білоруські силовики затримали керівника правозахисного центру "Вясна" Алеся Бяляцького.

Про це повідомляє пресслужба центру.

Як зазначається, зв’язку з Бяляцьким не було зранку. Про затримання чоловіка стало відомо о 18:00.

Наразі кримінальною справою щодо чоловіка займається Центральне управління Слідчого комітету Білорусі.

Раніше сьогодні білоруський режим Олександра Лукашенка влаштував обшуки в правозахисних організаціях, у тому числі в правозахисному центрі "Весна", який веде реєстр політичних в'язнів.

Опозиційне видання "Наша Ніва" повідомляв також про обшуки в офісі правозахисного руху "За свободу" в Мінську, офісі благодійного проєкту "Імена". Обшук влаштували у координатора кампанії "Правоохоронці проти смертної кари" Андрія Палуди.

Крім того, повідомлялося про обшуки в Білоруській асоціації журналістів, Асоціації білорусів світу "Батьківщина", Білоруському Гельсінському комітеті.