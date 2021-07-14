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Силовики у Білорусі затримали голову Правозахисного центру "Вясна"

Про затримання чоловіка стало відомо о 18:00. 

Силовики у Білорусі затримали голову Правозахисного центру "Вясна"
Алесь Бяляцкій
Фото: Вясна / Правы чалавека ў Белаусі

Білоруські силовики затримали керівника правозахисного центру "Вясна" Алеся Бяляцького.

Про це повідомляє пресслужба центру.

Як зазначається, зв’язку з Бяляцьким не було зранку. Про затримання чоловіка стало відомо о 18:00. 

Наразі кримінальною справою щодо чоловіка займається Центральне управління Слідчого комітету Білорусі.

Раніше сьогодні білоруський режим Олександра Лукашенка влаштував обшуки в правозахисних організаціях, у тому числі в правозахисному центрі "Весна", який веде реєстр політичних в'язнів.

Опозиційне видання "Наша Ніва" повідомляв також про обшуки в офісі правозахисного руху "За свободу" в Мінську, офісі благодійного проєкту "Імена". Обшук влаштували у координатора кампанії "Правоохоронці проти смертної кари" Андрія Палуди.

Крім того, повідомлялося про обшуки в Білоруській асоціації журналістів, Асоціації білорусів світу "Батьківщина", Білоруському Гельсінському комітеті.

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