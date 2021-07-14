Тихановська виграла вибори президента Білорусі в першому турі, - альтернативний підрахунок голосів

Світлана Тихановська виграла вибори президента Білорусі в 2020 році в першому турі. Про це свідчить альтернативний підрахунок голосів виборців, який проводили за допомогою платформи "Голос".

Про це повідомив розробник платформи, білоруський айтішник Павло Лібер.

Виборці самостійно позначали свій вибір в "Голосі" та присилали фотографії бюлетенів з вказуванням дільниці, де голосували. Таким чином було встановлено, за кого проголосували майже 900 тисяч виборців практично на всіх дільницях (5696 із 5767).

Крім того, вдалося зібрати та оцифрувати 1545 протоколів дільничних виборчих комісій, в тому числі 1517 протоколів з території Білорусі.

Завдяки поєднанню цієї інформації вдалося встановити альтернативні результати виборів, які значно відрізняються від офіційних:

Тихановська - 56% голосів

Лукашенко - 34% голосів

Інші - 10% голосів

За Тихановську проголосували 3,0 млн білорусів, за Лукашенка - 1,8 млн.

Явка на виборах становила 78%.

Нагадаємо, що за даними ЦВК Білорусі, Лукашенко набрав 80% голосів, а Тихановська тільки 10%, однак цим цифрам в країні мало хто вірить.

Достовірних рейтингів кандидатів не було, але, за даними деяких організацій, які намагалися вести спостереження за підрахунком голосів, більшість виборців проголосували за Тихановську. Вибори проходили з численними порушеннями, місцевих спостерігачів не пускали на дільниці, міжнародні взагалі не були запрошені.

З серпня 2020 року Тихановська живе в еміграції.