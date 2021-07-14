Путін і Лукашенко домовились зберегти ціни на газ для Білорусі у наступному році

Президент Росії Володимир Путін та Олександр Лукашенко під час зустрічі у вівторок домовились про кредитну підтримку Білорусі у зв'язку з податковим маневром у Росії. Сторони також домовились підтримувати ціни на російський газ у 2022 році на нинішніх рівнях.

Про це журналістам за підсумками переговорів у Санкт-Петербурзі повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков, передає білоруська служба "Радіо Свобода”.

"Ми домовились про розмір кредитної підтримки у зв'язку з податковим маневром у Росії", - сказав Пєсков.

Він також повідомив, що Путін і Лукашенко узгодили заходи співпраці у конкретних сферах, зокрема в енергетичній.

Зазначається, що Путін і Лукашенко провели "ґрунтовну і тривалу розмову". Зустріч тривала більше п’яти годин.

Нагадаємо, що перед цим Лукашенко заявив, що Білорусі та Росії не страшні західні санкції. Вони пов'язані з примусовою посадкою літака Ryanair для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.