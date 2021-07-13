​Лукашенко на зустрічі з Путіним заявив, що "не париться" через санкції

"Ми витримаємо. Навіть не витримаємо - будемо розвиватися".

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусі та Росії не страшні західні санкції.

Про це він сказав у вівторок під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Як я колись і говорив, нічого нам з цього приводу паритися. Ми все-таки економіці приділяємо більше уваги, ніж в СРСР, ми людей дивимося більше. Ми витримаємо. Навіть не витримаємо - ми будемо розвиватися. Це не питання. Сьогодні не вийде монополізувати міжнародний порядок і натиснути на нас. Не вийде! Світ змінився", - цитує Лукашенка його пресслужба.

Він заявив, що будь-які санкції - це можливості

"З тих пір, як Росія першою потрапила під так звані санкції, ви все-таки імпортозаміщення провели солідне. Особливо в сільському господарстві. Зараз це вже через 2-3 роки видно, це очевидний факт", - сказав Лукашенко.

Путін у свою чергу відзначив, що Білорусь, попри коронавірус та "інші інфекції" у вигляді санкцій обслуговує свої кредити та залишається надійним партнером для Росії.

Лукашенко ж сказав, що у фінансовому плані Білорусі завжди було непросто, але "підтримка була дуже серйозна зі сторони Росії".

"Але ми свято намагаємося виконувати свої зобов'язання по кредитах, які видані, і будемо їх виконувати, чого б нам це не коштувало", - сказав Лукашенко.

Він також сказав, що Білорусь не порвала економічні зв'язки з Росією, як Україна, і завдяки цьому країні "вдається в цей дуже складний час якось продиратися в економіці".

Нагадаємо, Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Канада, Великобританія у понеділок, 21 червня, синхронно запровадили нові санкційні пакети проти режиму Олександра Лукашенка.

Санкційний перелік Євросоюзу найбільший, до нього увійшли 78 фізичних осіб та вісім юридичних. Серед них - російський мільярдер Михайло Гуцерієв (компанії "Русснефть", "Нефтиса", Бинбанк), Лілія Лукашенко (невістка Лукашенка, дружина його сина Віктора), Дмитро Лукашенко (середній син Лукашенка), автомобільні заводи МАЗ та БелАЗ.

Санкції пов'язані з примусовою посадкою літака Ryanair для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.