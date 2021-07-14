Фото: Посольство Ізраїлю в Україні

Об'єднані Арабські Емірати в середу відкрили посольство в ізраїльському Тель-Авіві. Диломатична установа розташовується в будівлі фондової біржі, пише Reuters.

Відкриття посольства ОАЕ стало відповіддю на аналогічний крок з боку Ізраїлю, посольство якого почало працювати в Еміратах минулого місяця.

Організатором заходу є посол ОАЕ в Ізраїль Мохаммад аль Хаджа. Президент Ізраїлю Ісаак Герцог присутній на заході.

Нагадаємо, що між ОАЕ та Ізраїлем близько десятки років були особливо напружені відносини. 13 серпня 2020 Ізраїль та ОАЕ підписали історичну угоду про нормалізацію відносин між країнами. У спільній заяві на той час президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та принца Мохаммеда Бін Заїда йдеться, що сторони сподіваються на те, що "історичний прорив сприятиме миру на Близькому Сході". Як результат, Ізраїль заморозить плани анексії територій на Західному березі Йордану. Таким чином, ОАЕ скасували економічний бойкот Ізраїлю, який тривав 48 років.