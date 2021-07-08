У церемонії взяли участь посли Ізраїлю та Німеччини в Україні.

У Чернівцях в районі колишнього стадіону "Маккабі" встановили меморіальний знак "Поріг пам’яті". Його створили на честь 80-х роковин знищення євреїв на Буковині.

Фото: facebook.com/IsraelinUkraine

Про це повідомляє пресслужба посольства Ізраїлю в Україні.

Під час церемонії закладання меморіального знаку були присутні Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен та Надзвичайний і Повноважний посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.

"80 років тому почалося знищення євреїв на Буковині. У Чернівцях разом із посолом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен ми розмістили «Поріг пам’яті» перед колишнім стадіоном Маккабі, звідки євреїв депортували до Трансністрії", - зазначив посол Ізраїлю в Україні.

Фото: facebook.com/IsraelinUkraine

Фото: facebook.com/IsraelinUkraine

5-9 липня 1941 року в Чернівцях та околицях було вбито понад 2 300 євреїв. 7-8 липня німецька зондеркоманда 10-б під командуванням майора СС Отто Олендорфа зігнала близько чотирьохсот чернівецьких євреїв до Румунського палацу культури, де їх упродовж двох днів нещадно катували. Згодом їх повели бічними вулицями до військового стрільбища біля р. Прута (район с. Білої), де людей змусили викопати яму і розстріляли.