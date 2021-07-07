Турчинов про справу Павловського та Шандри: "Розправа над бойовим генералом та підприємством"

Колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов вважає справу проти генерала Ігоря Павловського та глави правління "Кузні на Рибальському" Валерія Шандри "розправою над бойовим генералом та підприємством, яке здатне випускати військові кораблі".

Він вважає, що переслідування бойового генерала Павловського та керівника ПАТ "Завод «Кузня на Рибальському»" підривають обороноздатність держави, повідомили в пресслужбі "ЄС".

Олександр Турчинов наголосив, що генерал Павловський у 2014 році очолював оборону Маріуполя і зробив все, щоб захистити стратегічне для України місто.

"Перебуваючи на посаді заступника міністра оборони, він працював над тим, щоб наша армія, наші Збройні сили отримували нову військову техніку, нову зброю. Робив це чесно і професійно", – зазначив Турчинов.

"Коли говорити про оборонне підприємство «Кузня на Рибальському», то, мабуть, це одне з останніх підприємств, яке ще здатне в Україні випускати бойові кораблі, бойові катери для ВМС нашої країни. В 2014-2015 році були заблоковані всі поставки будь-якого військового обладнання, військової техніки, зброї до нашої країни. І ми змушені були розраховувати виключно на власні сили. Саме тоді «Кузня на Рибальському» змогла організувати виробництво броньових артилерійських катерів, які стали відомі всьому світу, прориваючись під вогнем РФ через Керченську протоку. Зараз підприємства і військових намагаються звинуватити в тому, що вони організували випуск десантних катерів", – заявив він.

Турчинов зазначив, що зараз ці катери проходять випробування в Міністерстві оборони.

"І коли президент Зеленський виступав в Одесі, то він фотографувався саме на фоні цієї військової техніки. На превеликий жаль, замість того, щоб прискорити їх випробування, щоб взяти їх на озброєння, створюється штучна справа, і в результаті ми бачимо знову порожній і брудний піар. Ми бачимо на тлі традиційного для цієї влади зриву Державного оборонного замовлення, коли вже півроку пройшло і знову не підписуються, не проплачуються контракти на виробництво зброї, військової техніки – і на цьому тлі звинувачують людей, які намагалися реалізувати конкретні задачі по зміцненню нашої оборони", – заявив Олександр Турчинов.

Він вважає абсурдною вимагання застави у 440 млн гривень для обох фігурантів справи.

"Така застава висувається генералу Павловському, який живе в зйомній квартирі у Києві. Не на державній дачі, як чинні керівники, а в зйомній квартирі, йому висувають заставу в 440 мільйонів, яка потрапляє в 10-ку найбільших застав", – наголосив Турчинов.

Правоохоронці раніше заявляли, що сума застави співмірна зі збитками, нібито нанесененими державному бюджету внаслідок контракту між Міноборони та "Кузнею на Рибальському". Нагадаємо, що Павловському та Шандрі інкримінують завдання збитків у справі про закупівлю військової техніки низької якості. Мова йде про військові катери, контракт на які було укладено в 2016 році.