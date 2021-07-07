Україна готується ввести персональні санкції проти режиму Лукашенка

Обмежувальні заходи стосуватимуться виборів і протестів 2020 року.

Україна найближчим часом може ввести персональні санкції проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.

Це питання буде розглядатися на засіданні Кабінету міністрів у середу, 7 липня.

Санкції вводитимуться у зв'язку з застосуванням насильства до мирних протестувальників, а також фальсифікацією результатів президентських виборів у Білорусі, що відбулися у серпні 2020 року.

Проєкт розпорядження Кабінету міністрів передбачає внесення пропозицій про введення санкцій на розгляд Ради національної безпеки і оборони.

Прізвищ осіб, які можуть потрапити під українські санкції, у відкритому доступі немає.

Нагадаємо, що заступник міністра закордонних справ Євген Єнін ще у кінці травня говорив, що дипломати підготували пакет санкцій проти білоруського режиму Олександра Лукашенка.