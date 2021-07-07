Україна готується ввести персональні санкції проти режиму Лукашенка

Україна найближчим часом може ввести персональні санкції проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.
Це питання буде розглядатися на засіданні Кабінету міністрів у середу, 7 липня.
Санкції вводитимуться у зв'язку з застосуванням насильства до мирних протестувальників, а також фальсифікацією результатів президентських виборів у Білорусі, що відбулися у серпні 2020 року.
Проєкт розпорядження Кабінету міністрів передбачає внесення пропозицій про введення санкцій на розгляд Ради національної безпеки і оборони.
Прізвищ осіб, які можуть потрапити під українські санкції, у відкритому доступі немає.
Нагадаємо, що заступник міністра закордонних справ Євген Єнін ще у кінці травня говорив, що дипломати підготували пакет санкцій проти білоруського режиму Олександра Лукашенка.