Реувен Рівлін залишає пост президента Ізраїлю

81-річний Реувен Рівлін, який був президентом Ізраїлю з 2014 року, сьогодні залишає посаду.
Про те, що десятий президент Ізраїлю Реувен Рівлін завершить свій термін, повідомляє посольство Ізраїлю в Україні.
Свій президентський термін розпочинає обраний на початку червня 60- річний Іцхак Герцог.
За повідомленням israelinfo.co.il, урочисті заходи розпочалися на Алеї президентів з відкриття бюста 10-му президенту Ізраїлю Реувену Рівліну.
Інавгурація Герцога відбудеться о 16:30 за місцевим часом. О 19:30 в резиденції президента вперше відбудеться офіційна церемонія "заміни" президентів. Близько восьмої вечора Рівлін покине резиденцію.
Іцхак Герцог, який став 11-м президентом Ізраїлю, є сином шостого президента Хаїма Герцога та внуком колишнього головного равина Ізраїлю Іцхака Герцога.
У 2003-2018 роках він був депутатом Кнессету, в тому числі п'ять років очолював опозицію.
У 2018 році його обрали головою Єврейського агентства "Сохнут", після чого він залишив парламент.
Нагадаємо, що Ізраїль є парламентською державою, і президент виконує в основному представницькі та церемоніальні функції. Реальні владні повноваження знаходяться в руках глави уряду.
Президента обирають у парламент на один семирічний термін.