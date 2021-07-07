Реувен Рівлін залишає пост президента Ізраїлю

81-річний Реувен Рівлін, який був президентом Ізраїлю з 2014 року, сьогодні залишає посаду.

Про те, що десятий президент Ізраїлю Реувен Рівлін завершить свій термін, повідомляє посольство Ізраїлю в Україні.

Свій президентський термін розпочинає обраний на початку червня 60- річний Іцхак Герцог.

За повідомленням israelinfo.co.il, урочисті заходи розпочалися на Алеї президентів з відкриття бюста 10-му президенту Ізраїлю Реувену Рівліну.

Фото: facebook.com/IsraelinUkraine

Інавгурація Герцога відбудеться о 16:30 за місцевим часом. О 19:30 в резиденції президента вперше відбудеться офіційна церемонія "заміни" президентів. Близько восьмої вечора Рівлін покине резиденцію.

Іцхак Герцог, який став 11-м президентом Ізраїлю, є сином шостого президента Хаїма Герцога та внуком колишнього головного равина Ізраїлю Іцхака Герцога.

У 2003-2018 роках він був депутатом Кнессету, в тому числі п'ять років очолював опозицію.

У 2018 році його обрали головою Єврейського агентства "Сохнут", після чого він залишив парламент.

Нагадаємо, що Ізраїль є парламентською державою, і президент виконує в основному представницькі та церемоніальні функції. Реальні владні повноваження знаходяться в руках глави уряду.

Президента обирають у парламент на один семирічний термін.