ЄС мобілізує 17 млрд євро на інвестиції для країн "Східного партнерства"

Європейський Союз мобілізує 17 млрд євро на інвестиції для країн "Східного партнерства" для розвитку більш динамічної економіки і суспільства в регіоні.

Про це повідомив комісар ЄС з питань розширення та сусідства Олівер Варгеї на конференції з питань реформ в Україні, у Вільнюсі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я сьогодні перебуваю в Грузії, але радий, що можу приєднатися до вас через відеозв'язок. Я дуже зайнятий переданням дуже позитивного повідомлення для країн "Східного партнерства", зокрема для України, - про новий суттєвий економічний та інвестиційний план для регіону. Ми мобілізуємо 17 млрд євро інвестицій для регіону, для того щоб побудувати нові, більш стійкі й більш динамічні економіки та суспільства", - сказав Варгеї.

Нагадаємо, "Східне партнерство" – це політика ЄС, що має на меті зміцнення відносин із країнами-сусідами Союзу, розташованими на сході. Програма діє з 2009 року, її членами, крім України, Молдови і Грузії, є Азербайджан, Вірменія та Білорусь. Остання призупинила свою участь у "Східному партнерстві", але план розрахований і на неї також.

У червні ЄС вперше підтвердив готовність розвивати "Східне партнерство"на основі принципу диференціації.

Раніше також повідомлялося, що Єврокомісія підготувала інвестиційний план для "Східного партнерства" на €2,3 млрд. Це питання будуть обговорювати на саміті в грудні 2021 року.