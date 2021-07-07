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ЄС мобілізує 17 млрд євро на інвестиції для країн "Східного партнерства"

Єврокомісар Варгеї розповів про новий економічний та інвестиційний план для регіону.

ЄС мобілізує 17 млрд євро на інвестиції для країн "Східного партнерства"
Фото: open.by

Європейський Союз мобілізує 17 млрд євро на інвестиції для країн "Східного партнерства" для розвитку більш динамічної економіки і суспільства в регіоні.

Про це повідомив комісар ЄС з питань розширення та сусідства Олівер Варгеї на конференції з питань реформ в Україні, у Вільнюсі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я сьогодні перебуваю в Грузії, але радий, що можу приєднатися до вас через відеозв'язок. Я дуже зайнятий переданням дуже позитивного повідомлення для країн "Східного партнерства", зокрема для України, - про новий суттєвий економічний та інвестиційний план для регіону. Ми мобілізуємо 17 млрд євро інвестицій для регіону, для того щоб побудувати нові, більш стійкі й більш динамічні економіки та суспільства", - сказав Варгеї.

Нагадаємо, "Східне партнерство" – це політика ЄС, що має на меті зміцнення відносин із країнами-сусідами Союзу, розташованими на сході. Програма діє з 2009 року, її членами, крім України, Молдови і Грузії, є Азербайджан, Вірменія та Білорусь. Остання призупинила свою участь у "Східному партнерстві", але план розрахований і на неї також.

У червні ЄС вперше підтвердив готовність розвивати "Східне партнерство"на основі принципу диференціації.

Раніше також повідомлялося, що Єврокомісія підготувала інвестиційний план для "Східного партнерства" на €2,3 млрд. Це питання будуть обговорювати на саміті в грудні 2021 року.

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