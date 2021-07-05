Україна скоротила експорт товарів до Росії на 78% з 2013-го, - Милованов

З 2013 по 2019 рік експорт українських товарів до Російської Федерації зменшився на 78% та зріс на 24% до країн Європейського Союзу. Зокрема, на такі показники вплинула Угода про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Міжнародна політика" розповів президент Київської школи економіки, радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов, передає Укрінформ.

"Експорт товарів до Європейського Союзу з 2013 по 2019 рік зріс на 24%, в той час як до РФ зменшився на 78%. 2020 рік ми не рахуємо, бо це рік пандемії. Тобто, ми збільшили експорт до Євросоюзу та зменшили його до РФ, але в цілому нам ще не вдалось замістити ті втрати від експорту до Росії за рахунок ЄС. Але я впевнений, що це відбудеться", - сказав він.

За словами Милованова, на сьогодні Євросоюз є найбільшим торговим партнером України з часткою близько 40%. Також швидкими темпами зростає частка азіатського ринку, особливо Китаю, і станом на 2019 рік вона становить 33%. Частка Росії становить лише 6% із 23%, що була раніше.

Серед основних змін, які стосувались ринку після підписання угоди, - Україна почала експортувати більше сільськогосподарських та готових харчових продуктів замість металів та мінералів.