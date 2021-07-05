НАБУ завершило розслідування справи VAB банку

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування справи про заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України у жовтні 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Серед підозрюваних, яких збираються судити, немає фактичного власника VAB банку Олега Бахматюка, ексголови правління Дениса Мальцева чи ексголови наглядової ради Наталії Василюк. Розслідування стосовно них виділили в окремі провадження та зупинили у зв'язку з розшуком.

Натомість збираються судити дев'ятьох посадовців Нацбанку, в тому числі колишнього першого заступника голови НБУ, ексзаступника голови правління VAB банку, заступника директора компанії, що готувала рецензію на оцінку майна банку, і ще трьох посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками VAB банку.

За версією слідства, за місяць до банкрутства VAB банк звернувся за фінансовою підтримкою в НБУ і отримав 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту під заставу нерухомості, реальна вартість якої становила всього 72,62 млн гривень. Гроші виділили, хоча банк не мав усіх потрібних документів, таких як програма фінансового оздоровлення.

Через 40 днів після отримання грошей VAB банк було визнано неплатоспроможним, і гроші він так і не повернув.

Розслідування цієї справи велось з жовтня 2016 року. У 2019 році справу намагалися закрити через передачу Національній поліції, але генеральний прокурор Руслан Рябошапка повернув її в НАБУ.