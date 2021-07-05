"Укравтодор" визначив переможця тендеру на будівництво мосту в Молдову за 3,4 млрд гривень

Тендер на будівництво мосту через Дністер в Ямполі виграло ТОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство Автострада" з ціновою пропозицією 3,386 млрд гривень.
Про це повідомляється в тендерній документації на сайті Prozorro.
Кінцевим бенефіціаром "Автостради" є бізнесмен Максим Шкіль.
Міст має стати основою нової автомагістралі між Києвом та Кишиневом. Він з'єднуватиме українську дорогу Т-02-02 Могилів-Подільський — Ямпіль — Бершадь — Умань та молдовську М-2.
Міст буде збудовано в околицях прикордонних населених пунктів Ямпіль (Україна) і Косеуць (Молдова).
Будівництво мосту через Дністер поблизу Ямполя здійснюватиметься за моделлю проєктуй-будуй. Це означає, що переможець тендеру займатиметься і виготовленням проєктної документації, і будівельними роботами.
Крім мосту, потрібно буде побудувати 1,6 км підходу з боку України і 5 км з боку Молдови.
Фінансувати роботи буде державний бюджет України.
Будівництво мостового переходу має бути завершене до кінця 2022 року.
Його довжина становитиме 1309 метрів, а максимальна висота опор сягне 40 метрів. Проєктна пропускна спроможність мосту становитиме 5000 автомобілів на добу.