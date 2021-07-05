Найбільший європейський інтернет-магазин автозапчастин AUTODOC відкрив офіс в центрі Одеси

Тут розмістяться до 1000 співробітників Global Business Share Center, які будуть обслуговувати всі процеси інтернет-платформи.

Одеський офіс найбільшої європейської e-commerce платформи автомобільних запчастин AUTODOC відкрився в новійнадсучасній будівлі, побудованій на перетині провулка Маяковського і вулиці Гоголя.

Фото: dumskaya.net

Тут розмістяться до 1000 співробітників Global Business Share Center, які будуть обслуговувати всі процеси гігантської інтернет-платформи.

За словами співзасновника компанії Макса Вегнера, Одеса - європейське місто, яке приваблює хорошими умовами, як для ділової активності, так і для відпочинку.

«Одеса - місто з європейським минулим і європейським майбутнім, - вважає Макс Вегнер. - Я дуже сподіваюся, що з відкриттям нового офісу AUTODOC Одеса зробить ще один крок назустріч цьому майбутньому. У цьому місті добре працювати і добре відпочивати. У Одеси великий потенціал і ми раді розвивати його разом з вами».

Важливість події відзначив і віце-мер Одеси Павло Вугельман, який від імені міської влади та всіх жителів нашого міста побажав успіхів компанії.

Фото: dumskaya.net

«Для Одеси дуже важлива ця подія, - упевнений заступник мера. - Ми завжди славилися своїм духом підприємництва, у нас відкрито багато офісів міжнародних компаній, але відкриття в період пандемії офісу AUTODOC - це дуже символічно і дуже важливо. Нам приємно, що ваша компанія приділяє багато уваги соціальної відповідальності».

Честь перерізати червону стрічку разом з керівництвом компанії і віце-мером випала Надзвичайному і повноважному послу Федеративної республіки Німеччина Анке Фельдгузен, яка спеціально для цього приїхала з Києва.

Фото: dumskaya.net

За словами дипломатки, сучасна Україна гостро потребує інвестицій, особливо в період пандемії.

«Ви одна з найдинамічніших компаній Європи, у вас чотири тисячі співробітників, - зазначила Анка Фельдгузен. - Відкривши тут офіс, перенісши свою компанію в Україні, ви стали одним з найбільших роботодавців Одеси. Інвестувати - це не проста справа, але Україна потребує інвестицій. Ми знаємо, що в планах компанії збільшувати інвестиції, побудувати сучасний готель і марину. Тому можете розраховувати на нас, щоб ви відчували себе в Одесі, як вдома, в Німеччині. Наша торгова палата буде з вами у всіх ваших інвестиційних проектах».

У свою чергу, глава правління німецько-української торгово-промислової палати Олександр Маркус зазначив, що відкриття офісу AUTODOC - це хороший сигнал для інших німецьких бізнесменів.

«Завдяки AUTODOC ми можемо показати іншим інвесторам, що в Україні можна і потрібно займатися бізнесом, - зазначив Олександр. - Це наше завдання налагоджувати відносини між українськими та німецькими компаніями. І подібні приклади - найкраща ілюстрація того, що Україна готова приймати інвестиції».

За досить короткий термін інтернет-магазин став найбільшою європейською платформою для пошуку автомобільних запчастин - аналогом Amazon для автолюбителів. Каталог компанії включає 3,7 мільйона запчастин для легкових і вантажних автомобілів. Центральний офіс знаходиться в Берліні. В Україні представництво відкрилося в 2017 році. У 2019 було засновано ТОВ «Автодок Юкрейн».

Згідно з прогнозами в 2021 році оборот компанії складе більше 1 млрд євро. У 2020 році через інтернет-портал було куплено більше 12 млн автомобільних комплектуючих на суму 840 млн євро. У планах засновників компанії не тільки збільшувати штат своїх співробітників за рахунок українських програмістів, а й інвестувати зароблені дивіденди в готельний бізнес Одеси і України із залученням міжнародних готельних операторів.