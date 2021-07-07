У Польщі затримали українку, яка фігурує у справі ексголови "Укравтодору" Новака

Жінку перевезли до окружної прокуратури у Варшаві, де їй висунули обвинувачення.

Центральне антикорупційне бюро Польщі (CBA) затримало у Варшаві громадянку України за обвинуваченням у відмиванні грошей у рамках кримінальної справи проти ексглави "Укравтодору", колишнього польського політика та міністра Славоміра Новака.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на СBA.

“Функціонери гданського відділу СBA затримали сьогодні вранці чергову особу у справі проти колишнього міністра транспорту Славоміра Н. Дії проводилися у Варшаві. На цей раз у справі було затримано громадянку України”, - йдеться у повідомленні.

Після завершення процесуальних дій жінку перевезли до окружної прокуратури у Варшаві, де їй висунули обвинувачення, зокрема - у відмиванні грошей.

CBA інформує, що це чергові дії у справі діяльності організованого злочинного угруповання, яке, за версією слідства, було створено і керувалося Новаком. До цього часу обвинувачення було висунуто 15 особам.

Нагадаємо, 22 липня минулого року суд Варшави заарештував Новака на три місяці за підозрою в корупційних діях на посаді голови "Укравтодору". Його затримання було наслідком співпраці НАБУ та польського CBA, а також органів прокуратури обох країн. Згодом його тимчасовий арешт ще двічі продовжували.

Також повідомлялося, що крім Новака, у корупційній справі тоді підозру було вручено ще п’ятьом особам, у тому числі двом громадянам Польщі; іноземцю, представнику однієї з компаній-учасниць тендерів Укравтодору; ексрадниці в.о. голови "Укравтодору", громадянці України.

Новак очолював з 2011 по 2013 рік Міністерство транспорту і водного господарства Польщі, а з жовтня 2016-го до жовтня 2019 - був в.о. голови "Укравтодору".