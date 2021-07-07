Вадим Мельник: «ДФС демонструє результат, не зважаючи на зарплатню в 10-12 тисяч гривень і майбутню ліквідацію»
Вадим Мельник: «ДФС демонструє результат, не зважаючи на зарплатню в 10-12 тисяч гривень і майбутню ліквідацію»
Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
Парламентська Асамблея ОБСЄ прийняла резолюцію щодо Криму та Донбасу
Парламентська Асамблея ОБСЄ прийняла резолюцію щодо Криму та Донбасу
В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках
В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках
Помер голова Держводагентства Валентин Шліхта
Помер голова Держводагентства Валентин Шліхта
В Одесі загинув генерал ДПСУ, який чинив опір окупації Криму в 2014 році
В Одесі загинув генерал ДПСУ, який чинив опір окупації Криму в 2014 році
У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
Гра у вакцини та “нульовий голод” – про що (не) домовилися міністри G20
Гра у вакцини та “нульовий голод” – про що (не) домовилися міністри G20
У Росії розбився пасажирський літак із 28 людьми на борту, загинули всі (оновлено)
У Росії розбився пасажирський літак із 28 людьми на борту, загинули всі (оновлено)
ГоловнаСвіт

Пов’язані з РФ хакери зламали Національний комітет республіканців США, - Bloomberg

Урядові хакери були частиною групи, відомої як APT 29 або Cozy Bear.

Пов’язані з РФ хакери зламали Національний комітет республіканців США, - Bloomberg
Фото: http://vesti.kz

Хакери, пов'язані з російською владою, зламали комп’ютерні системи Національного комітету Республіканської партії США.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на двох людей, знайомих з цим питанням.

За словами співрозмовників агентства, урядові хакери були частиною групи, відомої як APT 29 або Cozy Bear. Ця група пов'язана з російською службою зовнішньої розвідки, і раніше її звинувачували у зламі систем Національного комітету Демократичної партії США в 2016 році та в проведенні кібератаки за допомогою вразливост програмного забезпечення корпорації SolarWinds.

Наразі невідомо, які дані хакери переглянули або викрали. Представник Національного комітету Республіканської партії у вівторок заперечив злам системи.

"Microsoft повідомила нам, що один із наших постачальників, Synnex, міг бути скомпрометований. Немає підтверджень того, що Комітет було зламано або якусь інформацію Комітету було викрадено. Ми розслідуємо справу і повідомили Міністерство нацбезпеки та ФБР", - сказав Майк Рід, речник RNC.

Представник посольства Росії у Вашингтоні не зміг надати оперативний коментар на відповідний запит.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також