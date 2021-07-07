Пов’язані з РФ хакери зламали Національний комітет республіканців США, - Bloomberg

Урядові хакери були частиною групи, відомої як APT 29 або Cozy Bear.

Хакери, пов'язані з російською владою, зламали комп’ютерні системи Національного комітету Республіканської партії США.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на двох людей, знайомих з цим питанням.

За словами співрозмовників агентства, урядові хакери були частиною групи, відомої як APT 29 або Cozy Bear. Ця група пов'язана з російською службою зовнішньої розвідки, і раніше її звинувачували у зламі систем Національного комітету Демократичної партії США в 2016 році та в проведенні кібератаки за допомогою вразливост програмного забезпечення корпорації SolarWinds.

Наразі невідомо, які дані хакери переглянули або викрали. Представник Національного комітету Республіканської партії у вівторок заперечив злам системи.

"Microsoft повідомила нам, що один із наших постачальників, Synnex, міг бути скомпрометований. Немає підтверджень того, що Комітет було зламано або якусь інформацію Комітету було викрадено. Ми розслідуємо справу і повідомили Міністерство нацбезпеки та ФБР", - сказав Майк Рід, речник RNC.

Представник посольства Росії у Вашингтоні не зміг надати оперативний коментар на відповідний запит.