Документ продовжить співпрацю у справах, що стосуються обох країн.

Американське Федеральне бюро розслідувань (ФБР) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відновили меморандум про взаєморозуміння.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні, розміщеному у Twitter.

"ФБР та НАБУ відновили меморандум про взаєморозуміння, який продовжить співпрацю у справах, що стосуються обох країн. Злочинність і корупція мають транснаціональний характер. Правоохоронні органи також повинні бути транснаціональними", - йдеться у повідомленні.

ФБР 🇺🇸 та НАБУ 🇺🇦 відновили меморандум про взаєморозуміння, який продовжить співпрацю у справах, що стосуються обох країн. Злочинність і корупція мають транснаціональний характер. Правоохоронні органи також повинні бути транснаціональними. pic.twitter.com/MI9dqaPyvD — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 6, 2021

Нагадаємо, раніше у американському посольстві заявили,що Державний департамент США не має надавати Києву жодних документів щодо санкцій проти олігарха Ігоря Коломойського.