Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Шматок бетону з Берестейського мосту в Києві пробив вітрове скло "ГАЗелі" (оновлено)
Шматок бетону з Берестейського мосту в Києві пробив вітрове скло "ГАЗелі" (оновлено)
У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
В Одесі загинув генерал ДПСУ, який чинив опір окупації Криму в 2014 році
В Одесі загинув генерал ДПСУ, який чинив опір окупації Криму в 2014 році
Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
"Слугу народу" Брагара запідозрили в керуванні авто під наркотиками
"Слугу народу" Брагара запідозрили в керуванні авто під наркотиками
Причетних до інциденту з нардепом Брагарем патрульних та їхніх безпосередніх керівників відсторонили від виконання обов’язків
Причетних до інциденту з нардепом Брагарем патрульних та їхніх безпосередніх керівників відсторонили від виконання обов’язків
Позиція Макрона свідчить: Франція адекватно оцінює ситуацію, що склалася в Україні
Позиція Макрона свідчить: Франція адекватно оцінює ситуацію, що склалася в Україні
У Росії розбився пасажирський літак із 28 людьми на борту, загинули всі (оновлено)
У Росії розбився пасажирський літак із 28 людьми на борту, загинули всі (оновлено)
ГоловнаПраво

ФБР та НАБУ відновили меморандум про взаєморозуміння

Документ продовжить співпрацю у справах, що стосуються обох країн.

ФБР та НАБУ відновили меморандум про взаєморозуміння

Американське Федеральне бюро розслідувань (ФБР) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відновили меморандум про взаєморозуміння.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні, розміщеному у Twitter.

"ФБР та НАБУ відновили меморандум про взаєморозуміння, який продовжить співпрацю у справах, що стосуються обох країн. Злочинність і корупція мають транснаціональний характер. Правоохоронні органи також повинні бути транснаціональними", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у американському посольстві заявили,що Державний департамент США не має надавати Києву жодних документів щодо санкцій проти олігарха Ігоря Коломойського.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також