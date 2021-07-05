Колишній глава району Хмельницької області отримав 9 років за хабар

Ізяславський районний суд Хмельницької області в кінці минулого тижня виніс вирок колишньому голові районної державної адміністрації, якого у 2018 році піймали на хабарництві.

На сайті Офісу генеральної прокуратури повідомляється, що чиновник у березні-серпні 2018 року вимагав та одержав від представника суб’єкта господарювання 17,2 тис. доларів неправомірної вигоди за винесення розпорядження про виготовлення та затвердження технічної документації із землеустрою, а також укладення договорів оренди земельних ділянок для ведення сільського господарства терміном на 10 років.

Суд визнав його винним за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (отримання неправомірної вигоди) та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки і конфіскацією майна.

Імені засудженого в повідомленні немає, але у серпні 2018 року повідомлялося про затримання на хабарі голови Полонської РДА Віктора Солодкого.