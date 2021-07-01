ДБР перевіряє Тупицького на причетність до ще двох злочинів, – "Схеми"

Сам звільнений глава КС дізнався про це від журналістів.

Державне бюро розслідувань перевіряє звільненого указом президента з посади голови Конституційного суду Олександра Тупицького на причетність до ще двох злочинів. Це самовільне присвоєння владних повноважень і несанкціановане втручання в роботу автоматизованих систем – ймовірно, йдеться про розподіл судових справ, пишуть "Схеми".

"Писав заяву про перевірку порядку розподілу справ загалом, але я не стверджував, що я маю інформацію про несанкціоноване втручання в порядок розподілу справ. Просто говорив, що треба з’ясувати, наскільки були дотримані вимоги законодавства під час розподілу справ, оскільки є певні сумніви. Через те, що резонансні справи потрапляють до одних і тих же суддів, які є найближчим оточенням Тупицького", – розповів народний депутат, представник президента у КС Федір Веніславський.

Сам Тупицький журналістам сказав, що вперше чує про нові статті у справі.

"Я вперше про це чую, це по-перше. По-друге, до розподілу справ голова суду ніякого відношення не має. Там є порядок, і вам вичерпну відповідь надасть керівник секретаріату. Ви подайте письмово, щоб він розписав, як це все робиться", – відказав Тупицький.

Журналісти зазначають, що нині в КС фактично встановилося двоєвладдя. В.о. голови суду Сергій Головатий призначає засідання, а Тупицький своїм розпорядженням скасовує, на Тупицького продовжують розподілятися справи, а сам він розсилав листи голові уряду та спікеру Ради на бланку голови Конституційного суду.

Щодо Тупицького розслідують два епізоди – про можливу державну зраду та про незаконне відчуження ним ділянки. Справу про конфлікт інтересів та неповну декларацію закрили.

10 червня у КС зірвалися всі засідання. За неофіційними даними, така ситуація склалася через бунт шести суддів, які вимагають повернення звільненого з посади голови КС указом президента Олександра Тупицького.