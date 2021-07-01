Справу про напад на журналіста Кутєпова передали до суду

Патрульного обвинувачують в умисному перешкоджанні законній діяльності журналіста та пошкодженні його майна.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо патрульного поліцейського, у якого в квітні минулого року виник конфлікт із журналістом hromadske Богданом Кутєповим на мітингу під Кабінетом Міністрів.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що правоохоронця обвинувачують за фактом умисного перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності та пошкодження його майна (ч. 3 ст. 171, ч. 1 ст. 347-1 КК України).

За даними слідства, журналіст ГО "Громадське телебачення»" у квітні 2020 року здійснював пряму трансляцію з мобільного телефону мітингу представників малого та середнього бізнесу із парку "Міський сад" навпроти будівлі Кабінету Міністрів України.

Поліцейський, перебуваючи на чергуванні з охорони громадського порядку, не представившись та не роз’яснюючи законності своїх вимог, наказав журналісту залишити парк. Після цього виштовхав його на тротуар парку.

Незважаючи на зауваження журналіста щодо перешкоджання здійсненню ним законної професійної діяльності, правоохоронець вибив з його рук мобільний телефон, яким той вів відеозйомку, а стабілізатор, на якому він був закріплений, переламав навпіл.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими територіального управління ДБР, розташованого в Києві.

Поліцейському може загрожувати покарання у вигляді штрафу від 1 тис. до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.