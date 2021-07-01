У заступника Венедіктової Мамедова забрали доступ до державної таємниці, - ЗМІ

У заступника генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової Гюндуза Мамедова забрали доступ до державної таємниці. Про це в Facebook повідомила журналіста Ольга Решетилова.

За її даними, наказ про припинення доступу до держтаємниці підписав інший заступник генпрокурорки - Максим Якубовський, якому Венедіктова спочатку віддала, а потім забрала до себе управління "департаментом війни", очолюваний Мамедовим.

"Сьогодні Максим Якубовський підписав наказ про припинення доступу до державної таємниці Гюндуза Мамедова. Ще раз. Один заступник Венедіктової позбавляє іншого заступника доступу до державної таємниці. З абсолютно надуманих причин. Очевидно, що це цілком може бути підставою для звільнення Мамедова", - вважає вона.

Гюндуз Мамедов очолює слідчу групу від України в Joint Investigation Team.

Інформацію про позбавлення доступу до держтаємниці підтвердили і джерела УП у правоохоронних органах.

Нагадаємо, що Якубовський у минулому мав відношення до "Українського вибору" Віктора Медведчука, кума президента Росії Володимира Путіна, тому рішення Венедіктової передати "департамент війни" саме йому багато хто сприйняв з обуренням.

У зв'язку з цим наступного дня Венедіктова знову перерозподілила обов'язки між керівництвом Офісу генерального прокурора, взявши "департамент війни" під особисте підпорядкування.