Гендиректором аеропорту "Бориспіль" обрано директора аеропорту "Запоріжжя"
Гендиректором аеропорту "Бориспіль" обрано директора аеропорту "Запоріжжя"
Путинское «нет» Зеленскому. Что дальше?
Путинское «нет» Зеленскому. Что дальше?
У Верховній Раді жінка напала на нардепа Потураєва
У Верховній Раді жінка напала на нардепа Потураєва
Телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури в расизмі
Телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури в расизмі
Зеленський: якби українці та росіяни були одним народом, ​у Москві ходили б гривні
Зеленський: якби українці та росіяни були одним народом, ​у Москві ходили б гривні
Лукашенко підтримав закид Путіна про зменшення суверенітету України
Лукашенко підтримав закид Путіна про зменшення суверенітету України
«Слуги» вдарили по олігархах. І збільшили податковий тиск на економіку
«Слуги» вдарили по олігархах. І збільшили податковий тиск на економіку
«Новая нормальность». Сингапур решил превратить коронавирус в обычный грипп
«Новая нормальность». Сингапур решил превратить коронавирус в обычный грипп
В аеропорту "Бориспіль" затримуються п'ять рейсів в Анталію
В аеропорту "Бориспіль" затримуються п'ять рейсів в Анталію
ГоловнаПраво

Після 7 років розшуку обвинувачений за розгін Майдану екскерівник Запорізької поліції прийшов до суду

Під варту Володимира Сербу не взяли.

Після 7 років розшуку обвинувачений за розгін Майдану екскерівник Запорізької поліції прийшов до суду
Володимир Серба
Фото: Новости Мелитополя

До Запоріжжя повернувся обвинувачений за розгін Запорізького майдану 26 січня 2014 року колишній керівник обласного управління МВС Володимир Серба, який перебував у розшуку.

1 липня Серба у супроводі адвоката раптово з’явився на судовому засіданні в Жовтневому районному суді Запоріжжя, повідомила адвокат Олена Лісна.

Причини своєї неявки у судові засідання протягом семи років Серба пояснив тим, що не переховувався за межами України, а просто не знав про кримінальне провадження стосовно себе. Він випадково дізнався у березні 2020 року про цей факт, але з’являтись до суду не бажав через страх підхопити коронавірус.

На судове засідання Володимир Серба прилетів із Туреччини та запевняв суд про те, що буде з’являтись на всі наступні засідання.

"Цікаво, що на підтвердження своєї особи, Серба В.І. надав свій закордонний паспорт, пояснивши суду те, що українського у нього не має, він втрачений у Росії. Як правило, така втрата українського паспорта може означати отримання російського громадянства. До речі, допомагати розганяти запорізький майдан 26.01.2014 їхали тітушки із Ростовської області", - зазначила адвокат.

За її словами, не зрозумілим залишилось питання, яким чином, обвинуваченого Сербу зняли з розшуку. Але з матеріалів кримінального провадження відомо, що протягом п’яти років проводилося низкою суддів Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя, справа розглядалась за процедурою заочного засудження.

Суддя Жовтневого райсуду Запоріжжя Юлія Пивоварова, вирішуючи питання щодо обрання запобіжного заходу Сербі, відмовила прокуратурі в клопотанні про тримання його під вартою.

Ухвалою суду до Серби застосовано м’якший запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на два місці. У разі порушення умов особистого зобов’язання суд може оштрафувати Сербу на суму від 463,50 до 3708 грн.

Перед початком судового засідання, в місцевому відділку поліції (Олександрівський ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області) пояснили, що Серба В.І. не перебуває в жодній базі осіб, що розшукуються, тому затримати особу правоохоронці не мають підстав.

Водночас профіль Серби досі активний і доступний у базі розшуку, яку веде Міністерство внутрішніх справ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також