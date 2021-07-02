Після 7 років розшуку обвинувачений за розгін Майдану екскерівник Запорізької поліції прийшов до суду

До Запоріжжя повернувся обвинувачений за розгін Запорізького майдану 26 січня 2014 року колишній керівник обласного управління МВС Володимир Серба, який перебував у розшуку.

1 липня Серба у супроводі адвоката раптово з’явився на судовому засіданні в Жовтневому районному суді Запоріжжя, повідомила адвокат Олена Лісна.

Причини своєї неявки у судові засідання протягом семи років Серба пояснив тим, що не переховувався за межами України, а просто не знав про кримінальне провадження стосовно себе. Він випадково дізнався у березні 2020 року про цей факт, але з’являтись до суду не бажав через страх підхопити коронавірус.

На судове засідання Володимир Серба прилетів із Туреччини та запевняв суд про те, що буде з’являтись на всі наступні засідання.

"Цікаво, що на підтвердження своєї особи, Серба В.І. надав свій закордонний паспорт, пояснивши суду те, що українського у нього не має, він втрачений у Росії. Як правило, така втрата українського паспорта може означати отримання російського громадянства. До речі, допомагати розганяти запорізький майдан 26.01.2014 їхали тітушки із Ростовської області", - зазначила адвокат.

За її словами, не зрозумілим залишилось питання, яким чином, обвинуваченого Сербу зняли з розшуку. Але з матеріалів кримінального провадження відомо, що протягом п’яти років проводилося низкою суддів Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя, справа розглядалась за процедурою заочного засудження.

Суддя Жовтневого райсуду Запоріжжя Юлія Пивоварова, вирішуючи питання щодо обрання запобіжного заходу Сербі, відмовила прокуратурі в клопотанні про тримання його під вартою.

Ухвалою суду до Серби застосовано м’якший запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на два місці. У разі порушення умов особистого зобов’язання суд може оштрафувати Сербу на суму від 463,50 до 3708 грн.

Перед початком судового засідання, в місцевому відділку поліції (Олександрівський ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області) пояснили, що Серба В.І. не перебуває в жодній базі осіб, що розшукуються, тому затримати особу правоохоронці не мають підстав.

Водночас профіль Серби досі активний і доступний у базі розшуку, яку веде Міністерство внутрішніх справ.