Справу за обвинуваченням Гладковського у збитках на 17,4 млн грн скеровано до суду

Обвинувальний акт щодо першого заступника секретаря РНБО, ексзаступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони у справі про завдання збитків державі на 17,4 млн грн направлено до суду.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Як вже повідомлялося, під час досудового розслідування встановлено, що ексчиновник РНБО використовував надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди структурою, в якій він і його близькі особи мають частку власності, а саме - "Богдан Моторс", - сказано в повідомленні.

Слідство встановило, що ексзаступник міністра оборони, директор департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння і військової техніки в змові з Гладковським у 2017 році організували закупівлю в рамках державного оборонного замовлення вантажних автомобілів "МАЗ 6317" (Богдан 6317) за завищеними цінами. Виробником автомобілів виступило дочірнє підприємство "Автоскладальний завод №2", що входить до групи пов'язаних компаній Корпорації "Богдан" - частки в статутному капіталі яких як прямо, так і опосередковано належали Гладковському та його оточенню.

На стадії формування оборонзамовлення уряд висунув низку вимог. Серед іншого, йшлося про рівень локалізації виробництва автомобілів, який повинен був становити не менш ніж 60%. На той момент згадані автомобілі не відповідали цим вимогам, маючи рівень локалізації всього 10%.

У результаті лобістських дій вимоги до локалізації зменшили до 20%. Незважаючи на той факт, що компанія-виробник не відповідала і цій вимозі, вона все одно отримала держзамовлення - за умови доведення рівня локалізації до 20% до кінця 2017 року і подальшого його збільшення до 30% упродовж трьох років.

Однак, як встановило слідство, відповідні витрати для збільшення рівня локалізації компанія-виробник незаконно перевела на бюджет України.

Контракт між Міноборони і компанією-виробником передбачав часткову передоплату, неможливість перегляду ціни і межовість визначених контрактом статей калькуляції. Всупереч цій умові, ціну збільшили, а посадові особи Міноборони її узгодили. В результаті постачальнику незаконно переплатили 17,44 млн гривень.

"У жовтні 2019 році повідомлено про підозру колишньому першому заступнику секретаря РНБО. У квітні 2020 року - ексзаступнику міністра оборони та директору департаменту Міністерства оборони. Вказаним особам інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України. На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт направлений до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті", - повідомили в САП.

Як повідомляли, 17 жовтня 2019 року детективи НАБУ затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО України Олега Гладковського в аеропорту "Бориспіль". 18 жовтня САП інформувала, що Гладковському повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та декларуванні недостовірних відомостей (ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 Кримінального кодексу України – остання скасована рішенням Конституційного суду).

Вищий антикорупційний суд 19 жовтня обрав запобіжний захід Гладковському у вигляді тримання під вартою до 15 грудня 2019 року з правом внесення застави в 10 млн грн. Уранці 21 жовтня близькі Гладковського внесли за нього заставу. Він залишив СІЗО.

21 грудня ВАКС задовольнив прохання адвокатів Гладковського і дозволив колишньому чиновнику не носити електронний засіб контролю (електронний браслет). Водночас у Гладковського залишилася низка інших обов'язків.

15 квітня термін дії обов’язків, покладених на Гладковського, продовжено до 5 червня 2020 року.

14 травня 2020 року в САП повідомили, що експертиза у справі колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Гладковського встановила збитки на суму понад 17,44 млн грн замість 10,62 млн грн, у зв'язку з цим йому змінено підозру.

У грудні ВАКС відмовився змінити запобіжний захід Олегу Гладковському.