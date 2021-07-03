Завтра Україна офіційно вийде з угоди СНД щодо захисту прав споживачів

У неділю, 4 липня набуде чинності закон, відповідно до якого Україна офіційно вийде з угоди держав-учасниць СНД щодо захисту прав споживачів.

Закон, підписаний президентом України Володимиром Зеленським 15 червня, опубліковано у “Голосі України” 3 липня.

“Вийти з Угоди про основні напрями співробітництва держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів, вчиненої 25 січня 2000 року в м. Москві та ратифікованої законом від 7 березня 2002 року”, – йдеться у документі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 23 червня денонсував Угоду про співробітництво в галузі туризму, яку уклали країни Співдружності Незалежних Держав у 1993 році.

З 2014 року Україна взяла курс на формальний вихід з СНД. У травні 2018 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким активував рішення РНБО про остаточне припинення участі України в роботі статутних органів СНД. Документ, зокрема, передбачав закриття постійного представництва України в цій організації.

З того часу українські державні органи почали процедуру виходу з договорів СНД.