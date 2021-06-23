Україна вийшла з угоди СНД про співробітництво в галузі туризму

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 23 червня, денонсував Угоду про співробітництво в галузі туризму, яку уклали країни Співдружності Незалежних Держав у 1993 році.

Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

Крім того, уряд повідомив про намір не ставати учасником угоди про Раду з туризму держав-учасниць СНД від 2012 році.

У пояснювальній записці до постанови сказано, що однією зі сторін цих угод є Російська Федерація. У зв'язку з її агресією проти України перспективи співпраці в рамках цих угод відсутні. Співробітництво з усіма іншими країнами СНД забезпечується в рамках двосторонніх договорів в галузі туризму. Нагадаємо, Україна, яка так і не ратифікувала статут СНД від 1993 року, формально належить до співдружності, але не бере участі в ній.

З 2014 року Україна взяла курс на формальний вихід з СНД. У травні 2018 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким активував рішення РНБО про остаточне припинення участі України в роботі статутних органів СНД. Документ, зокрема, передбачав закриття постійного представництва України в цій організації.

З того часу українські державні органи почали процедуру виходу з договорів СНД.