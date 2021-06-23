Тимошенко розповів про подробиці програми "Здорова Україна"

Програма розроблялась спільно з міністерствами охорони здоров’я, молоді та спорту, освіти та науки із залученням десятків експертів у різних галузях.

Міцніше здоров’я і довше життя для всіх українців – такі цілі переслідує програма «Здорова Україна», анонсована президентом Володимиром Зеленським. Про подробиці програми розповів у Facebook заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Найцінніший ресурс, який є у кожного з нас, - це здоров'я. До цього часу в Україні не було жодної комплексної національної програми, яка б передбачала роботу з усіма віковими категоріями з єдиною метою – щоб українці жили довше і здоровіше», - зазначив він.

За словами Тимошенка, програма, яку напередодні презентував на форумі «Україна 30» президент, розроблялась спільно з міністерствами охорони здоров’я, молоді та спорту, освіти та науки із залученням десятків експертів у різних галузях.

На сьогодні Україна займає 115-те місце у світі за тривалістю життя (72 роки). Тому програма «Здорова Україна» зорієнтована на популяризацію спорту та здоров’я.

Серед іншого, вона передбачає нову концепцію уроків фізкультури для дітей та реформу шкільного харчування, популяризацію спортивних секцій та гуртків, нові онлайн-додатки, якими діти та батьки зможуть користуватись під час занять спортом, створення «активних парків» і сучасних спортмайданчиків з вільним доступом для кожного.

«Президент ставить завдання, щоб тисячі таких локацій з’явились і у великих містах, і в маленьких селах. Станом на зараз по всій Україні уже заплановані локації для 873 таких майданчиків, далі буде ще більше», - каже Тимошенко.

Крім того, для осіб, старших за 55 років, будуть запроваджені так звані медичні чекапи – повні обстеження кожні два роки, а для деяких категорій – кожного року.

Паралельно в ході реалізації програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» по всій Україні відновлюють мережу приймальних відділень у лікарнях. «В результаті час надання першої медичної допомоги займає не кілька годин, а 20-30 хвилин. Адже сама Конституція визначає, що людина, її життя і здоров'я є найвищою соціальною цінністю», - додав Тимошенко, який займається координацією президентської програми.