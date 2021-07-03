“Підтримай LB.ua - обери редактора”
“Підтримай LB.ua - обери редактора”
«Слуги» вдарили по олігархах. І збільшили податковий тиск на економіку
«Слуги» вдарили по олігархах. І збільшили податковий тиск на економіку
​У громадському транспорті Києва більше не буде кондукторів і паперових талонів (оновлено)
​У громадському транспорті Києва більше не буде кондукторів і паперових талонів (оновлено)
У Франції петиція за перегравання матчу Євро-2020 Франція - Швейцарія зібрала понад 200 тис. підписів
У Франції петиція за перегравання матчу Євро-2020 Франція - Швейцарія зібрала понад 200 тис. підписів
Головний тренер збірної Англії висловився про майбутній матч проти України в 1/4 фіналу Євро-2020
Головний тренер збірної Англії висловився про майбутній матч проти України в 1/4 фіналу Євро-2020
Лукашенко наказав перекрити кордон з Україною
Лукашенко наказав перекрити кордон з Україною
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
МОЗ повідомив про смерть 47-річного чоловіка після вакцинації на Вінниччині
МОЗ повідомив про смерть 47-річного чоловіка після вакцинації на Вінниччині
Депутатка "Слуги народу" готова вийти з фракції після неголосування за закон Зеленського по олігархах
Депутатка "Слуги народу" готова вийти з фракції після неголосування за закон Зеленського по олігархах
ГоловнаПраво

Кількість зареєстрованих в Україні адвокатів вперше перевищила 60 тис., – Валентин Гвоздій

Адвокати все активніше використовують електроні сервіси, зокрема особистий онлайн-кабінету адвоката.

Кількість зареєстрованих в Україні адвокатів вперше перевищила 60 тис., – Валентин Гвоздій

Кількість адвокатів, зареєстрованих в Єдиному реєстрі адвокатів України з березня по червень, збільшилась на 1 100 і досягла 60 948 осіб.

Про це на засіданні Ради адвокатів України повідомив заступник голови Національної асоціації адвокатів України та РАУ Валентин Гвоздій.

Він підкреслив, що адвокати все активніше використовують електроні сервіси, зокрема особистий онлайн-кабінету адвоката. Більше половини діючих адвокатів і майже половина зареєстрованих вже користуються цим сервісом.

«З 29 тисяч адвокатів, які зареєстровані в онлайн-сервісах, середній вік у нас складає 36-41 рік. Тобто я можу констатувати факт, що адвокатура в Україні – молода. І ми орієнтуємось на те, що молодь – це завжди активні користувачі цих сервісів і ми повинні відповідати цьому запиту», - підкреслив Валентин Гвоздій.

Він наголосив, що тенденція на більш активне використання електронних сервісів і цифровізацію адвокатури відображена і в положеннях Стратегії розвитку НААУ на 2021-2025 роки, яка була затверджена на засіданні РАУ.

У зв’язку з цим, Валентин Гвоздій закликав керівників регіональних органів адвокатського самоврядування враховувати ці тенденції в свої роботі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також