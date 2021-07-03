Кількість зареєстрованих в Україні адвокатів вперше перевищила 60 тис., – Валентин Гвоздій

Кількість адвокатів, зареєстрованих в Єдиному реєстрі адвокатів України з березня по червень, збільшилась на 1 100 і досягла 60 948 осіб.

Про це на засіданні Ради адвокатів України повідомив заступник голови Національної асоціації адвокатів України та РАУ Валентин Гвоздій.

Він підкреслив, що адвокати все активніше використовують електроні сервіси, зокрема особистий онлайн-кабінету адвоката. Більше половини діючих адвокатів і майже половина зареєстрованих вже користуються цим сервісом.

«З 29 тисяч адвокатів, які зареєстровані в онлайн-сервісах, середній вік у нас складає 36-41 рік. Тобто я можу констатувати факт, що адвокатура в Україні – молода. І ми орієнтуємось на те, що молодь – це завжди активні користувачі цих сервісів і ми повинні відповідати цьому запиту», - підкреслив Валентин Гвоздій.

Він наголосив, що тенденція на більш активне використання електронних сервісів і цифровізацію адвокатури відображена і в положеннях Стратегії розвитку НААУ на 2021-2025 роки, яка була затверджена на засіданні РАУ.

У зв’язку з цим, Валентин Гвоздій закликав керівників регіональних органів адвокатського самоврядування враховувати ці тенденції в свої роботі.