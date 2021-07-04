"Слуга народу" Брагар звинуватив патрульних у вимаганні хабаря

Поліцейські запідозрили, що нардеп сів за кермо під наркотиками.

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Брагар, якого напередодні поліція запідозрила у керуванні авто у стані наркотичного сп’яніння, заявив, що патрульні вимагали у нього хабар.

Про це нардеп написав у своєму фейсбуці.

За словами Брагара, патрульні поліцейські зупинили його у зв’язку з тим, що на задньому номері автомобіля не працювала лампочка, що відсвітлює автомобільні номери.

"Патрульні не представились та почали одразу хамити. Декілька раз із виключеною боді-камерою натякали на хабар", - заявив нардеп.

"Після моєї категоричної відмови давати хабар мене звинуватили в тому, що я начебто знаходжусь у стані наркотичного сп’яніння (яке на відміну від алкогольного сп’яніння перевіряється досить довго). Після чого мене привезли до лікаря-нарколога, який, побачивши мене, одразу сказав, що я тверезий, але у зв’язку з вимогою законодавства я пройшов експертизу, результати якої будуть через сім днів", - додав він.

Брагар стверджує, що патрульні лише у клініці дізнались, що мають справу з народним депутатом.

Народний обранець також опублікував результати тесту на наркотики, який він зробив в іншій клініці з власної ініціативи. За його словами, тест негативний.

Фото: facebook.com/yvbragar

У Департаменті патрульної поліції України повідомили, що перевірять законність дій патрульних під час зупинки авто нардепа у Києві за інформацією, викладеною в його публікації. Призначено службове розслідування.

"У Києві співробітники патрульної поліції зупинили авто "Toyota" під керуванням народного депутата України. Поліцейські запідозрили, що народний депутат, імовірно, порушує вимоги ст.130 КУпАП, тож його направили на освідування. Згодом народний депутат у соціальній мережі заявив про порушення з боку патрульних поліцейських. За фактом публікації народного депутата призначено службове розслідування, під час якого буде надана оцінка усім діям і обставинам", - сказано в повідомленні.

Про те, що Брагара зловили на керуванні авто під наркотиками, вчора повідомив нардеп Олександр Дубінський.

Про інцидент повідомили також novyny.live. У розпорядження видання потрапив протокол поліції, в якому затвердили стан наркотичного сп'яніння. За інформацією поліції, експертиза дасть результат через 3-4 доби. Наразі у Брагара забрали водійське посвідчення.

Крім того, поліцейські розповіли, що від депутата і його помічника надходили погрози в бік правоохоронців. Сам помічник розмовляв з патрульними на підвищених тонах.

Нардеп також вирішив написати заяву на патрульних в Дарницькому управлінні поліції.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" рекомендувала своєму нардепові Євгену Брагару призупинити спілкування з журналістами після того, як він запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комуналку.