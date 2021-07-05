Причетних до інциденту з нардепом Брагарем патрульних та їхніх безпосередніх керівників відсторонили від виконання обов’язків

Бодікамери на поліцейських були вимкнені на початку інциденту, що є порушенням інструкції.

Патрульні поліцейські, які брали участь у конфлікті з народним депутатом від "Слуги народу" Євгенієм Брагарем, та їхні безпосередні керівники відсторонені від виконання службових обов’язків. Призначено службове розслідування.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Він зазначив, що наразі Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції збирає всі наявні відеозаписи та свідчення, щоб встановити повну та об’єктивну картину події.

"Адже бодікамери на поліцейських були вимкнені на початку інциденту, що є порушенням інструкції. За декілька днів отримаємо й результати експертизи", - додав Клименко.

Голова Нацполіції додав, що особисто зустрівся з Євгеном Брагаром і вислухав його позицію.

"Ми виступаємо за законність та об’єктивність. У випадку встановлення порушень з боку поліцейських вони будуть притягнуті до відповідальності за Законом", - наголосив Ігор Клименко.

Нагадаємо, Брагар, якого поліція запідозрила у керуванні авто у стані наркотичного сп’яніння, заявив, що патрульні вимагали у нього хабар. Народний обранець також опублікував результати тесту на наркотики, який він зробив з власної ініціативи. За його словами, тест негативний.