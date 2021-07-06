Координатора організації ОПЗЖ "Патріоти - За життя" Ширяєва взяли під варту (оновлено)

Його затримали у справі про рейдерство.

Керівника всеукраїнського руху Іллі Киви "Патріоти - за життя", екскомандира роти МВС "Східний корпус", учасника АТО Олега Ширяєва затримали напередодні в Харкові у зв’язку зі справою про рейдерське захоплення елеватора в селі Занки на Харківщині у 2018 році.

Про це повідомив речник прокуратури Дмитро Чубенко, передає Укрінформ.

"Ще у 2018 році йому було оголошено підозру за ч.1 ст. 294, ч3 ст. 206-2, ч.2 ст. 347. Підозрюваний не з'являвся на виклик слідчого для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження і був оголошений в розшук і затриманий за клопотанням про примусове приведення для обрання запобіжного заходу. Він буде затриманий до розгляду запобіжного заходу", - повідомив Чубенко.

Він додав, що прокуратура наполягатиме на триманні під вартою.

Оновлення. Київський райсуд Харкова арештував Ширяєва без права на заставу. Запобіжний захід обрано до 12 липня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ширяєву обрали тримання під вартою без права на заставу до 12 липня 2021 року. Запобіжний захід обрано до цієї дати, тому що 12 липня спливає термін досудового розслідування в справі, де він є підозрюваним", - повідомив прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Раніше Depo.Харків повідомляло, що Ширяєва доставили із ізолятора тимчасово тримання до Київського районного суду Харкова на вулиці Валентинівській.

На цей час на території суду перебувало понад 100 працівників поліції. Крім цього, навколо суду були поліцейські спецпризначенці.

Нагадаємо, 11 вересня 2018 року в селі Занки Зміївського району під час спроби рейдерського захоплення приватного елеватора сталася масова бійка зі стріляниною. Було поранено сімох людей, включаючи заступника начальника Зміївського райвідділу поліції. На місці затримано до пів сотні осіб, 22-м із них пред'явлено підозру в скоєнні групового хуліганства із застосуванням зброї.

На наступний день міністр МВС Арсен Аваков заявив, що поліція обґрунтовано підозрює, що групу зловмисників очолював екскомандир роти МВС Олег Ширяєв. Його затримали 12 вересня і відправили в ізолятор тимчасового утримання, а через день повідомили про підозру.

13 листопада Ширяєв вийшов із СІЗО під заставу в 1 млн 4340 грн. Всі обвинувачення на свою адресу він заперечує.

Минулого року Ширяєв став куратором всеукраїнського руху Іллі Киви "Патріоти - за життя".