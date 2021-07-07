Статки засновника Amazon Джеффа Безоса досягли рекордних $211 млрд

Статки американського підприємця, засновника найбільшого у світі ритейлера Amazon Джеффа Безоса досягли рекордної позначки 211 млрд доларів США.

Це абсолютний рекорд в рейтингу мільярдерів, який веде Bloomberg.

До цього засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск ненадовго мав статки 210 млрд доларів. Зараз на його рахунках сумарно 181 млрд, і він займає другий рядок рейтингу.

На третьому місці французький магнат і глава групи компаній Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, статки якого оцінюють у 169 млрд доларів.

На четвертій і п'ятій позиціях - засновники Microsoft і Facebook Білл Гейтс ($147 млрд) і Марк Цукерберг ($131 млрд).

Напередодні статки Безоса збільшилися на 8,4 млрд доларів після того, як акції Amazon зросли на 4,7% після повідомлення, що Міноборони США оголосило про скасування контракту на $10 млрд з компанією Microsoft зі створення хмарної технології JEDI для обміну даними між усіма родами військ.

Колишня дружина Безоса, Маккензі Скотт, займає 15 місце у списку найбагатших людей світу. Через зростання акцій Amazon її статки зросли на 2,9 млрд доларів, при цьому 2021-го вона вже пожертвувала на благодійність 2,7 млрд доларів.

57-річний Безос на початку цього тижня офіційно пішов з поста генерального директора Amazon, який він займав протягом 27 років. При цьому він володіє 11% акцій компанії і є її виконавчим керівником.