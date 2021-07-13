​Зеленський запросив нового президента Ізраїлю в Україну

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 13 липня, провів телефонну розмову з новим президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.

На сайті Офісу президента повідомляється, що Зеленський привітав ізраїльського колегу зі вступом на посаду, побажав успіхів у виконанні державних обов’язків та запросив його відвідати Україну з візитом.

"Очікую на нашу особисту зустріч у Києві найближчим часом. Упевнений, що спільними зусиллями ми маємо поглибити партнерські відносини між Україною та Ізраїлем", - сказав Зеленський.

Він також висловив упевненість в тому, що Україна та Ізраїль "завжди були й залишатимуться надійними друзями та партнерами", а співробітництво з новим президентом та урядом Ізраїлю буде плідним.

Президенти обговорили плани одночасного відкриття центрів високотехнологічного розвитку із залученням талановитих учених та IT-фахівців у Києві та Єрусалимі, а також питання розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Нагадаємо, що Іцхак Герцог став 11-м президентом Ізраїлю, змінивши на цій посаді Реувена Рівліна.

Герцог є сином шостого президента Хаїма Герцога та внуком колишнього головного равина Ізраїлю Іцхака Герцога.