Негоди не оминула і Бельгію та Нідерланди.

Фото: EPA/UPG

Кількість загиблих у зв'язку з повенями на заході Німеччини, спричиненими сильними зливами, за останніми даними, зросла до щонайменше 42 осіб. Найбільше від повеней постраждали дві західні німецькі федеральні землі - Північний Рейн-Вестфалія і Рейнланд-Пфальц, передає DW.

Зокрема, в землі Рейнланд-Пфальц бурхливі потоки води призвели до руйнування одразу кількох будинків у населеному пункті Шульд поблизу Аденау. Місцева влада каже про десятки зниклих безвісти. Повідомляється також про щонайменше 25 інших будинків, котрим також загрожує руйнування внаслідок підтоплення. Поліція повідомила, що лише в районі Бад Ноєнар-Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц загинули 18 осіб.

У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. На місці працюють рятувальники. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм.

Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Через повінь місцями призупинено рух потягів залізницею.

За останніми даними, у регіоні міст Бонн і Кельн жертвами стихії стали щонайменше 20 осіб.

У місті Альтена один з рятувальників загинув, коли намагався допомогти постраждалому чоловіку, але сам потрапив у бурхливий потік води. Інший рятувальник помер на місці проведення операції. Припускають, що причиною смерті став стан здоров'я. У Кельні у затоплених підвалах будинків було знайдено тіла двох загиблих.

Через неконтрольований вихід із берегів багатьох водойм місцева влада закликала населення кількох населених пунктів залишити свої домівки. У місті Вупперталь вийшла з берегів річка Вуппер і залила частину центральних кварталів міста.

Залізнична компанія Deutsche Bahn закликала пасажирів оминати Північний Рейн-Вестфалію через призупинене залізничне сполучення на багатьох ділянках.

Про катастрофічні наслідки для населення через рясні опади повідомлялося також і в низці інших регіонів, у тому числі й у Баварії та Саксонії.

Раніше повідомляли, що в Німеччині щонайменше 19 людей загинули внаслідок надпотужних злив, що призвели до виходу річок із берегів, руйнувань будинків та підтоплень. Восьмеро з них загинули в районі Ойскірхен на південь від Бонна, пише Reuters.

Чотири людини загинули і 70 зникли безвісти у районі виноробного центру Арвайлер, після того як ріка Ар, котора впадає в Рейн, вийшла з берегів та зруйнувала близько шести будинків.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Люди рятувалися від води на дахах будинків. Силовики були змушені застосовувати танки для очищенні доріг.

Це найбільша масова загибель людей у Німеччині за останні роки. Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила занепокоєння ситуацією.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

"Я шокована катастрофою, яку довелося пережити такій великій кількості людей в районах затоплення. Я висловлюю співчуття родинам загиблих та зниклих без вісти", – зазначила вона.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Прем'єр сильно постраждалого регіону Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет вважає причиною негоди глобальне потепління. У цьому регіоні семеро людей загинули, зокрема й у затоплених підвалах. Також там загинули двоє рятувальників.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Метеорологи заявили, що дощі в регіоні за останні 24 години були безпрецедентними.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Злива також викликала серйозні порушення в роботі громадського транспорту, особливо залізничного. Негода торкнулася і Бельгії та Нідерландів. У Бельгії загинули дві людини, ще одна – зникла.

Нагадаємо, що в США протягом цього тижня спостерігається аномальна спека, яка вже призвела до численних смертей і масштабних пожеж. Високі температури спостерігаються і в Києві – нічні показники б'ють рекорди ледь щоночі.