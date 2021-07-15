Глава ВООЗ заявив, що виключати витік COVID-19 з лабораторії "передчасно"

"Я сам був лаборантом, я імунолог, і я працював в лабораторії, і в лабораторії трапляються нещасні випадки. Це звичайна справа".

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я вважає, що виключати потенційний зв'язок між пандемією COVID-19 і лабораторним витоком передчасно.

Про це повідомляє AP.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що міжнародної група, яка на початку цього року побувала в Китаї для розслідування джерела COVID-19, зіткнулася з проблемами при отриманні доступу до необроблених даних.

Гебрейесус також зазначив, що агентство ООН з охорони здоров'я, що базується в Женеві, "насправді просить Китай бути прозорим, відкритим і співпрацювати, особливо щодо інформації, необроблених даних, які ми просили в перші дні пандемії".

Він зазначив, що вважає "передчасним" виключення теорії про те, що вірус міг вирватися з китайської урядової лабораторії в Ухані. Це підриває власний березневий звіт ВООЗ, в якому вказується, що лабораторний витік "вкрай малоймовірний".

"Я сам був лаборантом, я імунолог, і я працював в лабораторії, і в лабораторії трапляються нещасні випадки. Це звичайна справа", - сказав Гебрейесус.

Нагадаємо, що у травні WSJ оприлюднив дані про розслідування американської розвідки, згідно з яким троє співробітників лабораторії інституту в Ухані звернулися за медичною допомогою з важкими симптомами інфекційного захворювання за кілька місяців до офіційного початку пандемії COVID-19.

Троє вірусологів, які потрапили в лікарню в листопаді 2019 року, працювали в лабораторії з вивчення коронавірусу та інших патогенів. Їхнє захворювання підозріло нагадувало як власне коронавірус, так і ГРВІ.

Точні причини виникнення ковіду з'ясовуються, але ВООЗ вважає ймовірними чотири сценарії. "Найбільш ймовірним" названо варіант поширення через проміжну тварину, можливо, дику, яку потім одомашнили і вирощували на фермах. Ця тварина могла бути заражена через кажана, який вважається найбільш вірогідним джерелом вірусу, а потім – передати інфекцію людині. Можливий проміжний хазяїн SARS-CoV-2 лишається невстановленим.

Наступний варіант – пряма передача (без тварини-посередника) до людини, наприклад, через кажана чи ящірок.

Потрапляння до людського організму через холодні харчові продукти в доповіді назвали "можливим, та малоймовірним", а зараження через витік з лабораторії – "дуже малоймовірним".